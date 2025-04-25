保健食品非仙丹！誤信恐花冤枉錢 「這」查膨風違規案例

南投縣衛生局提醒民眾選購保健食品應理性判斷，勿聽信誇大不實廣告用語，避免花冤枉錢或因而延誤正規治療。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕坊間保健食品百百種，令人看得眼花瞭亂，並經常出現以誇大不實的廣告用語，吸引消費者購買，南投縣政府衛生局提醒民眾，食品本質上不具療效，民眾購買任何保健食品時需睜大眼睛勿受誤導，可善用衛生福利部食品藥物管理署的「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」，或至「食藥膨風廣告專區」查詢違規案例，避免花冤枉錢或因而延誤正規治療。

南投縣衛生局指出，市面上保健食品常見的廣告用語包括「增強免疫」、「減肥瘦身」等，但提醒民眾，選購保健食品時務必保持理性判斷，切勿輕信誇大不實的廣告，依食品安全衛生管理法第28條規定，若食品有涉及不實、誇張或易生誤解，可處4萬元以上400萬元以下罰鍰；若涉及宣稱具醫療效能，更可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

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衛生局強調，為保障自身健康與權益，請民眾購買保健食品時應多方查證產品資訊，避免因誤信廣告而花冤枉錢、甚至延誤正規治療而影響健康，衛生局也將持續監控違規的廣告內容，並進行裁處。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。

南投縣衛生局人員上網稽查保健食品是涉及廣告不實。（南投縣衛生局提供）

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