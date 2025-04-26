健康網》想喝又怕胖？營養師推4茶飲取代手搖：紅茶顧腸 綠茶抗氧化

何沂霖指出，綠茶中的兒茶素可抗氧化。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常想喝點什麼提神或解渴，但又擔心手搖飲料熱量高、糖分多、沒營養。其實，選擇茶飲來取代手搖，不僅不容易發胖，甚至有助提升新陳代謝。營養師何沂霖於臉書發文指出，紅茶中的茶多酚可維持腸道健康；綠茶中的兒茶素可抗氧化；洋甘菊茶可助眠；洛神花茶抗發炎，但腸胃敏感的族群應注意攝取。建議以無糖為優先並適量攝取。

紅茶可抗氧化

何沂霖說，茶類飲品多樣，根據不同茶種所含的成分，也有各自的營養與作用。例如紅茶富含茶多酚，具有抗氧化的效果，其中的類黃酮對心血管健康也有所幫助。此外，紅茶中的茶多酚能成為腸道益菌的食物，有助維持腸道菌叢的健康。

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綠茶促進代謝

何沂霖說明，綠茶與抹茶也是近年受到青睞的茶類選擇。抹茶其實就是整片綠茶葉磨成粉，因此更保留了豐富的兒茶素與多酚抗氧化物，特別是EGCG兒茶素，不僅能抗氧化，還能促進代謝、改善血脂與內臟脂肪，同時也有助於腸道菌叢的平衡。烏龍茶則與紅茶、綠茶一樣含有多酚類化合物，具備抗氧化功能，對心血管也有正面效益。

洋甘菊茶可助眠

何沂霖表示，若在晚間不想攝取咖啡因，可以考慮洋甘菊茶。洋甘菊不含咖啡因，不影響睡眠，還能幫助放鬆心情、舒緩壓力。其中的類黃酮成分—木犀素，具備抗氧化與抗發炎作用。台灣常見的菊花茶，也具有類似的保健功能。

何沂霖表示，若在晚間不想攝取咖啡因，可以考慮洋甘菊茶，不影響睡眠，還能幫助放鬆心情、舒緩壓力。（圖擷取自freepik）

洛神花茶抗發炎

何沂霖提到，另一個好選擇是洛神花茶，它同樣不含咖啡因，適合晚間飲用。洛神花富含花青素與類黃酮，具有抗發炎、抗老化效果。不過需注意，腸胃較敏感的人可能會出現脹氣或腹瀉的反應，建議可先少量試飲。

何沂霖提醒，即便這些茶有許多好處，也不代表要猛灌猛喝，適量即可。建議選擇無糖，避免攝取過多的糖份本末倒置；可以早上一杯含咖啡因的綠茶或者紅茶，晚上來一杯幫助睡眠的洋甘菊茶，或者依照自己的心情搭配喜歡的茶，增加生活中的小樂趣。

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