落葉歸根！澎湖縣衛生局聯合服務揪甘心 E化作業協助家屬醫療服務

澎湖駐地醫療直昇機，單日執行2趟後送任務。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，今（24）日凌晨連續接獲2件醫療後送任務，分別為三總澎湖分院送往高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚病危返鄉回澎湖住家。

病危返鄉為一名年約50餘歲女性，家屬在凌晨4時許，接獲高長加護病房「病危通知」，令家屬頓時手足無措，急需完成病患的心願能回到家鄉，澎湖縣衛生局病危返鄉專線值班人員及凌天航空直昇機轉診服務中心揪甘心，衛生局林姓值班人員在接獲通知後，立即使用E化流程協助家屬進行申請，由凌天航空陳萬昇主任負責聯繫相關接駁事宜、安撫家屬情緒，讓家屬瞬間放下心中大石，見家屬此情，陳萬昇寫下「想到我凌天同仁們、亦是各個離鄉背井、在離島為鄉親服務」，再次展現凌天同仁們視病猶親的服務態度。

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凌天航空在凌晨6時接獲衛福部空審中心通知三總澎湖分院有一名33歲男性因低血溶性休克，急需送往高醫進行搶救，該名男子在前一晚就曾到三總澎湖分院就醫，檢查後想自行搭民航機到台灣就醫，到了深夜病情加重再度到三總澎湖分院就醫，發現有血壓低等生命徵象不穩定的情形，並進行緊急輸血，申請直升機醫療後送。

凌天航空緊急醫療後送任務在6時30分從澎湖機場起飛，7時13分高雄落地，由救護車接駁送達高醫，凌天組員則在高雄機場進行簡易加油整補，在7時50分完成病患返鄉病患接駁，在8時08分從高雄機場起飛、8時55分澎湖機場落地、由澎湖縣消防局救護車進行接駁返家。

凌天航空二十四小時執勤，隨時待命為澎湖民眾服務。（凌天航空提供）

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