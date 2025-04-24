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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

老師打球突心梗 學生臨危不亂分工搶回一命

2025/04/24 14:04

老師張寶元（右）給學生楊畯琳（中）、劉品寬（左）擁抱。（記者李文德攝）

老師張寶元（右）給學生楊畯琳（中）、劉品寬（左）擁抱。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林正心中學教師張寶元上月在校打籃球突然倒地、無呼吸心跳。由高三學生劉品寬、楊畯琳等人分工協助校護、教官搶救，送院後張師恢復生命跡象。近1個月治療、修養已回校園教學。今（24）日校方到台大雲林分院感謝醫療團隊，張師更給2名學生擁抱，直說「是生命中的貴人」，場面溫馨。

3月10日下午3點半左右，張與同仁及學生劉品寬等人打三對三籃球，張師突然往前趴倒，劉生雖受到驚嚇但不忘大聲喊救，在附近的教官王昱昇跑去查看，楊畯琳則拿AED與校護聯手急救，其他師生則分頭幫忙到門口引導救護車，5分鐘後救護車順利抵達，將張師送至台大醫院雲林分院。

急診醫學部醫師黃郁文表示，師生第一時間處置得當，到院後張師恢復心跳呼吸，檢查確認心肌梗塞所致，與心臟科醫師安排緊急心導管手術後，送往加護病房觀察，3天後該師清醒順利於3月25日康復出院。

正心中學師生到台大醫院雲林分院獻花，貼紅榜感謝醫療團隊照護。（記者李文德攝）

正心中學師生到台大醫院雲林分院獻花，貼紅榜感謝醫療團隊照護。（記者李文德攝）

正心中學到台大雲林分院感謝，由張寶元獻上花束及紅榜，感謝醫療團隊照護，張師更不忘當場給劉、楊兩生擁抱，不斷地說「感恩、感謝」，令在場的雲林縣長張麗善、院長馬惠明等人為之動容。

張寶元說，生命中遇到許多貴人，這一次可說是自己的「重生之旅」，雖然同學雖受驚嚇，但願意勇敢嘗試，快速聯絡校護、教官等人，才能夠在黃金救援時間搶回一命，對他而言沒齒難忘。

劉品寬說，當下畫面仍印象深刻，真的很開心老師現在完全康復；楊畯琳說，看到老師健康歸來還在聊天群組說「有空再一起打球」，覺得非常神奇。

校長林佳慧表示，此次事件展現學生平時急救教育的成果，日後會針對教職員急救培訓，針對學生，從國中部開始每學期開設急救課程，高中學生取得EMT1證照將給予獎勵。

馬惠明表示，這是最經典的救命案例，最重要關鍵便是第一時間克服驚嚇，動手操作CPR及AED，如兩步驟都做到，預後出院存活可高達50％，如社會上能伸出雙手，許多不幸事件將化為完美結局。

張麗善說，目前縣內有2.2萬名學生習得急救相關技能，且透過「急救先鋒APP」運用，找到OHCA患者周邊一定範圍內的急救先鋒，縣內OHCA到院存活率由7％增至23%，將持續推動急救技能培訓。

院方準備蛋糕讓張寶元老師（左三）切下，象徵「重獲新生」。（記者李文德攝）

院方準備蛋糕讓張寶元老師（左三）切下，象徵「重獲新生」。（記者李文德攝）

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