自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

末期病患無法緩解痛苦 台大公衛研究：逾8成6支持「醫師協助死亡」

2025/04/24 12:00

台大公衛學院今天發布「善終自主：台灣民眾對醫師協助死亡的看法」調查。（記者楊綿傑攝）

台大公衛學院今天發布「善終自主：台灣民眾對醫師協助死亡的看法」調查。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會面對安樂死、醫師協助死亡（PAD）等議題尚無共識，台灣大學團隊今（24）日發布調查，當病人已處末期且無法緩解長期痛苦情況下，有超過8成6受訪者支持病人有權要求醫師協助死亡。團隊認為，社會已浮現對「自主善終」的民意，建議開放社會對話，並推動更多死亡議題的醫病溝通，以促進社會討論。

台灣在2019年已實行「病人自主權利法」，雖然保障末期、重度昏迷或重度失智等病人可以拒絕無效延命，擁有「自然死」權利，但是否應針對這些病人也有請求「醫師協助死亡」的權利，仍未有公共討論與共識。台大公衛學院教授陳端容與台大醫學院教授吳建昌所組團隊，針對此議題透過線上調查問卷方式，蒐集到3992份有效樣本進行研究。

陳端容說明，「醫師協助死亡」是指醫師依法開立或提供致命藥物，由病患自我決定與親自服用，以結束生命。研究顯示，86.2%受訪者支持當病人已為末期且無法緩解長期痛苦時可有這項權利；79.6%受訪者在病人雖非末期，但無法治癒且長期痛苦情況下支持；嚴重認知障礙無法自理情境下，有72.6%的受訪者支持。總體而言，67.6%受訪者3種都支持。

陳端容分析，其中20至39歲年輕人、男性、無宗教信仰者、擔任正式照服員等是支持度較高族群；而醫事人員在任何一種情境皆不支持，可能與職業倫理與法律考量有關。

陳端容認為，台灣民意已高度支持末期且無法緩解痛苦的病人有權要求「醫師協助死亡」，建議可開放社會對話。也建議推動更多死亡議題的醫病溝通與醫病共享決策， 並增加「病主法」識能。而宗教對善終自主仍有顯著影響，相關社群是否能對生命善終提供合於教義的論述，而非僅阻絕亦值得思考。

台大醫院倫理中心主任蔡甫昌表示，醫界反對的原因可能包括，協助死亡將減損安寧推動的成果，醫師角色從救命變成死亡帶來混淆等，但這些都是溝通過程，如英國、葡萄牙都是歷經10年包括議會、醫界態度都已經有所轉變，甚至可以用國家法律支持人民權利保障。

台大公衛學院行社所長張書森則提到，以我國法律架構來看，醫生協助死亡、自殺都是違法，但是善終議題已經牽涉到公共衛生，這是一種死亡品質的提升，也象徵個人權利受到保障，對於不支持的群體，公私部門應該更積極投入資源去溝通。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中