末期病患無法緩解痛苦 台大公衛研究：逾8成6支持「醫師協助死亡」

台大公衛學院今天發布「善終自主：台灣民眾對醫師協助死亡的看法」調查。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會面對安樂死、醫師協助死亡（PAD）等議題尚無共識，台灣大學團隊今（24）日發布調查，當病人已處末期且無法緩解長期痛苦情況下，有超過8成6受訪者支持病人有權要求醫師協助死亡。團隊認為，社會已浮現對「自主善終」的民意，建議開放社會對話，並推動更多死亡議題的醫病溝通，以促進社會討論。

台灣在2019年已實行「病人自主權利法」，雖然保障末期、重度昏迷或重度失智等病人可以拒絕無效延命，擁有「自然死」權利，但是否應針對這些病人也有請求「醫師協助死亡」的權利，仍未有公共討論與共識。台大公衛學院教授陳端容與台大醫學院教授吳建昌所組團隊，針對此議題透過線上調查問卷方式，蒐集到3992份有效樣本進行研究。

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陳端容說明，「醫師協助死亡」是指醫師依法開立或提供致命藥物，由病患自我決定與親自服用，以結束生命。研究顯示，86.2%受訪者支持當病人已為末期且無法緩解長期痛苦時可有這項權利；79.6%受訪者在病人雖非末期，但無法治癒且長期痛苦情況下支持；嚴重認知障礙無法自理情境下，有72.6%的受訪者支持。總體而言，67.6%受訪者3種都支持。

陳端容分析，其中20至39歲年輕人、男性、無宗教信仰者、擔任正式照服員等是支持度較高族群；而醫事人員在任何一種情境皆不支持，可能與職業倫理與法律考量有關。

陳端容認為，台灣民意已高度支持末期且無法緩解痛苦的病人有權要求「醫師協助死亡」，建議可開放社會對話。也建議推動更多死亡議題的醫病溝通與醫病共享決策， 並增加「病主法」識能。而宗教對善終自主仍有顯著影響，相關社群是否能對生命善終提供合於教義的論述，而非僅阻絕亦值得思考。

台大醫院倫理中心主任蔡甫昌表示，醫界反對的原因可能包括，協助死亡將減損安寧推動的成果，醫師角色從救命變成死亡帶來混淆等，但這些都是溝通過程，如英國、葡萄牙都是歷經10年包括議會、醫界態度都已經有所轉變，甚至可以用國家法律支持人民權利保障。

台大公衛學院行社所長張書森則提到，以我國法律架構來看，醫生協助死亡、自殺都是違法，但是善終議題已經牽涉到公共衛生，這是一種死亡品質的提升，也象徵個人權利受到保障，對於不支持的群體，公私部門應該更積極投入資源去溝通。

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