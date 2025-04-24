健康網》誤以為老化 65歲男聽力驟降竟是自體免疫病

醫師診療耳鳴患者；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（陳建志、曾秉濤提供）

文／陳建志、曾秉濤

1名65歲男性，這2年來，每晚只要一躺下，就會聽到電流聲，一直嗡嗡作響，常常睡不著。老覺得天旋地轉，即使站著不動，也覺得似乎在搭船。近半年來，總覺得耳朵變得比以前更悶，與人交談時，會聽不清楚。接受聽力檢查時，竟發現有一耳已經全聾，他不得不驚呼：「老化有這麼快嗎？」

由於他的病程，儼然是「快速漸進性耳聾」，趕緊安排他接受血液學檢查，結果，抗核酸抗體指數（ANA）及抗雙股去氧核醣核酸抗體（anti-dsDNA）均為陽性，原來是罹患了紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus，SLE）。

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紅斑性狼瘡發作早期 自體抗體攻擊內耳

這是一個會同時侵犯多個器官的自體發炎性疾病，雖然最常見的症狀是皮疹、關節疼痛及腎臟病變，但在發作早期，自體抗體會率先攻擊內耳血管，使內皮腫脹，管腔狹窄；或者，與血液中的抗原結合，形成免疫複合體，沉積於內耳血管，阻礙血流，導致內耳缺血受損。另外，自體抗體也會攻擊腦部及聽覺前庭神經路徑，導致神經功能失調。

紅斑性狼瘡傷害聽力平衡機能的致病機轉。（陳建志、曾秉濤提供）





紅斑性狼瘡早衰耳 非老化、可治療

患者在正確就醫前，聽力逐漸變差，平衡功能失調，猶如耳朵「提早老化」，醫學上，特稱為「紅斑性狼瘡早衰耳（premature aging ear of lupus，PAEOL）」，但接受治療後，卻可煞停惡化，甚至恢復，這跟「老化」截然不同。

因此，患者得聽從醫囑，趕緊接受副腎皮質素治療，降低免疫反應，改善內耳血管炎與神經病變，需要持續一段時間，必要時，還得間歇性接受高劑量副腎皮質素（脈衝治療）。也可同時接受單株抗體療法，例如莫須瘤（Rituximab）、B細胞調節劑 （Epratuzumab）等，控制疾病及其併發症。

倘若耳鳴或暈眩依然持續，可接受經顱磁刺激術（rTMS），設法先從腦部，改善中樞性聽覺平衡失調，但只是輔助性療法。

若有不明原因的耳鳴、聽力下降或眩暈，請務必提高警覺，儘早就醫！（作者皆為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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