自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》AI問出血癌係金欸 醫公開「這樣問」就醫更方便

2025/04/23 21:26

醫師提醒，雖然AI能夠提供線索，但無法取代臨床診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，雖然AI能夠提供線索，但無法取代臨床診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕法國一名27歲女子瑪莉因身體不適，將症狀輸入給ChatGPT，結果被推測可能罹患「血癌」，雖難以置信，但仍前往醫院檢查，結果真的被診斷出何杰金氏淋巴癌（不常見，但高度治癒的淋巴結和淋巴系統癌症）。大腸直腸外科醫師陳威佑表示，AI能夠提供線索，但無法取代臨床診斷，如果有問題，希望在就醫前先釐清方向或查找資訊，可以從以下5點來跟AI對話，能獲得更具參考價值的回應：

●清楚描述症狀：包含症狀出現的部位、性質（如刺痛、悶痛等）、持續的時間與發作頻率。

●發作時間與變化：例如症狀是在白天還是夜晚較為明顯？是突然發生還是逐漸加重？

●過去病史：是否曾罹患慢性病？有手術經歷或家族病史？

●目前使用的藥物：包含處方藥、保健食品等，因為部分症狀可能來自藥物副作用。

●生活習慣：如飲食內容、作息是否規律、運動頻率等。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文分享這個案例並推測，AI能夠給出「血癌可能性」的判斷，是瑪莉描述了幾項在醫學上具有高度指標性的症狀：包括夜間盜汗、體重減輕、長期低燒。雖然 ChatGPT能協助使用者察覺自身健康可能出現警訊，但許多臨床醫師並不認同將ChatGPT視為一種「診斷工具」或「看病捷徑」。

醫師說明，痔瘡成因主要來自於肛門靜脈壓力的增加，靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，痔瘡成因主要來自於肛門靜脈壓力的增加，靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡；圖為情境照。（圖取自freepik）

破解吃辣得痔瘡迷思

陳威佑說明，痔瘡成因主要來自於肛門靜脈壓力的增加，靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡。在吃辣後，排便的灼熱感會與痔瘡發作時的感覺很相似，讓人誤以為兩者有直接關聯，以下4點是讓人錯認為是痔瘡的原因：

●吃辣會刺激腸胃蠕動，導致腹瀉：辣椒素不會在腸道內完全被消化，有些成分會直接排出體外，當這些殘留的辣椒素接觸到肛門時，會引發局部刺激，導致灼熱、刺痛或不適感。這種感覺類似痔瘡發炎時的疼痛，讓人誤以為自己長了痔瘡。

●排便次數增加，肛門受刺激：正常情況下，肛門周圍的皮膚有一定的耐受力，但如果短時間內頻繁排便，糞便中的刺激物（如胃酸、未完全消化的辛辣成分）會反覆摩擦肛門，導致黏膜發紅、腫脹，甚至產生刺痛感。這種局部發炎的狀況，也容易與痔瘡的症狀混淆。

●頻繁用力排便，導致腹壓變化：許多人會不自覺地用力排便，而這會導致腹內壓升高，進一步影響肛門靜脈的壓力，使血液回流受阻。頻繁這樣用力，會讓肛門血管過度充血、腫脹，進而產生不適感。

●痔瘡原本就存在的人，症狀可能加重：如果本身已經有痔瘡，頻繁腹瀉與用力排便會進一步擠壓靜脈，使腫脹更加明顯，可能導致出血、疼痛加劇，讓人誤以為是吃辣導致的痔瘡，而實際上是腹瀉引發的症狀加重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中