健康網》AI問出血癌係金欸 醫公開「這樣問」就醫更方便

醫師提醒，雖然AI能夠提供線索，但無法取代臨床診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕法國一名27歲女子瑪莉因身體不適，將症狀輸入給ChatGPT，結果被推測可能罹患「血癌」，雖難以置信，但仍前往醫院檢查，結果真的被診斷出何杰金氏淋巴癌（不常見，但高度治癒的淋巴結和淋巴系統癌症）。大腸直腸外科醫師陳威佑表示，AI能夠提供線索，但無法取代臨床診斷，如果有問題，希望在就醫前先釐清方向或查找資訊，可以從以下5點來跟AI對話，能獲得更具參考價值的回應：

●清楚描述症狀：包含症狀出現的部位、性質（如刺痛、悶痛等）、持續的時間與發作頻率。

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●發作時間與變化：例如症狀是在白天還是夜晚較為明顯？是突然發生還是逐漸加重？

●過去病史：是否曾罹患慢性病？有手術經歷或家族病史？

●目前使用的藥物：包含處方藥、保健食品等，因為部分症狀可能來自藥物副作用。

●生活習慣：如飲食內容、作息是否規律、運動頻率等。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文分享這個案例並推測，AI能夠給出「血癌可能性」的判斷，是瑪莉描述了幾項在醫學上具有高度指標性的症狀：包括夜間盜汗、體重減輕、長期低燒。雖然 ChatGPT能協助使用者察覺自身健康可能出現警訊，但許多臨床醫師並不認同將ChatGPT視為一種「診斷工具」或「看病捷徑」。

醫師說明，痔瘡成因主要來自於肛門靜脈壓力的增加，靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡；圖為情境照。（圖取自freepik）

破解吃辣得痔瘡迷思

陳威佑說明，痔瘡成因主要來自於肛門靜脈壓力的增加，靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡。在吃辣後，排便的灼熱感會與痔瘡發作時的感覺很相似，讓人誤以為兩者有直接關聯，以下4點是讓人錯認為是痔瘡的原因：

●吃辣會刺激腸胃蠕動，導致腹瀉：辣椒素不會在腸道內完全被消化，有些成分會直接排出體外，當這些殘留的辣椒素接觸到肛門時，會引發局部刺激，導致灼熱、刺痛或不適感。這種感覺類似痔瘡發炎時的疼痛，讓人誤以為自己長了痔瘡。

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●排便次數增加，肛門受刺激：正常情況下，肛門周圍的皮膚有一定的耐受力，但如果短時間內頻繁排便，糞便中的刺激物（如胃酸、未完全消化的辛辣成分）會反覆摩擦肛門，導致黏膜發紅、腫脹，甚至產生刺痛感。這種局部發炎的狀況，也容易與痔瘡的症狀混淆。

●頻繁用力排便，導致腹壓變化：許多人會不自覺地用力排便，而這會導致腹內壓升高，進一步影響肛門靜脈的壓力，使血液回流受阻。頻繁這樣用力，會讓肛門血管過度充血、腫脹，進而產生不適感。

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●痔瘡原本就存在的人，症狀可能加重：如果本身已經有痔瘡，頻繁腹瀉與用力排便會進一步擠壓靜脈，使腫脹更加明顯，可能導致出血、疼痛加劇，讓人誤以為是吃辣導致的痔瘡，而實際上是腹瀉引發的症狀加重。

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