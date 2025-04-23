健康網》從懷孕10週起 4種「胎教」陪寶寶感受世界

懷孕的每一天都是與寶寶共同成長的旅程，醫師提醒，媽媽的幸福感，就是給寶寶最好的禮物，而心情愉悅是最美好的胎教；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖說「胎教」和寶寶的智力發展沒有明確的醫學證明，但板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，情緒胎教比想像中更重要，透過飲食胎教、撫摸胎教、聲音胎教和光照胎教，簡單的小互動可以讓寶寶受到媽媽滿滿的愛意。

嚴絢上在「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出， 胎教從來不是一份需要完成的功課，而是一場溫柔的愛之旅，建議從懷孕10週起，就讓腹中的寶寶提早熟悉外在世界，認識爸媽的聲音與情感。

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4秘訣做好情緒胎教

●懷孕10週起─飲食胎教：嚴絢上指出，懷孕10週起，寶寶開始喝羊水囉，這時候媽媽的飲食會影響羊水的味道。可以嘗試多吃不同風味的食物，讓寶寶感受多元的味蕾體驗，從胎中就展開一場美味旅行。

醫師指出，懷孕10週起，就可以做飲食胎教；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●懷孕16週起─撫摸胎教：寶寶開始能感受到外界的觸碰，這時候可以試著輕柔地撫摸肚子或輕拍肚皮，溫柔地說說心裡的話，讓寶寶感受妳的存在與愛意。有時候寶寶會透過胎動來回應呢，這可是專屬你們的小秘密。

●懷孕18週起─聲音胎教：寶寶的聽覺發展逐漸成熟，特別能感受低頻的聲音。可以選擇播放一些溫柔的古典音樂，或是輕聲對寶寶說說每日心情，這份溫暖的聲音會成為寶寶熟悉的安全感。

●懷孕32週起─光照胎教：可以選擇在陽光明媚的日子散步，或使用光線柔和的手電筒輕輕照肚子，每次約 3分鐘。這樣能幫助寶寶熟悉晝夜節律，出生後作息也會更穩定。

嚴絢上提醒，懷孕的每一天都是與寶寶共同成長的旅程，不需要因為別人的標準而給自己壓力。最重要的，就是讓自己的心情保持愉悅，因為媽媽的幸福感，就是給寶寶最好的禮物，而心情愉悅是最美好的胎教。

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