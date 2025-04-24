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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

空腹吃高糖食物 小心「血糖過山車」害你昏沉又嘴饞！

2025/04/24 09:44

陳威龍指出，空腹喝甜飲，精神恐更差。示意圖。（圖取自shutterstock）

陳威龍指出，空腹喝甜飲，精神恐更差。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕空腹吃甜點、喝含糖飲料，原本以為是提神補充能量，結果反而越吃越累？初日診所減重專科主治醫師陳威龍指出，這種情況正是「血糖過山車效應」作祟，導致不少人在吃完甜食後不但精神不振，甚至更想繼續吃。

陳威龍在「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔 」發文，表示吃完甜食依舊沒精神，問題出在血糖急降。陳威龍解釋，當空腹攝取高糖食物時，血糖會迅速飆升，身體為了平衡血糖，立刻分泌大量胰島素。 血糖不但快速下降，有時甚至低於正常值。這時，大腦感受到能量突然「斷電」，就可能出現想睡覺、昏昏沉沉或是更渴望再吃甜食的兩大反應。

陳威龍建議，想預防這種狀況，空腹時可優先攝取蛋白質或好油脂，像是水煮蛋、原味堅果，或搭配低升糖指數（GI）的食物，有助於血糖緩慢上升，讓精神與飽足感維持更久。陳威龍也強調穩定血糖，就是穩定一天精神的關鍵。

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