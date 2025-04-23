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毛玻璃影＝肺癌？醫師解惑：影像非判決 追蹤才是關鍵

2025/04/23 19:24
毛玻璃影＝肺癌？醫師解惑：影像非判決 追蹤才是關鍵

陳聿提醒，影像異常不一定癌判，專業評估最重要。示意圖。（資料照）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕健檢報告中出現「毛玻璃樣病灶」（GGO, Ground-Glass Opacity），不少民眾聽到就驚慌失措，以為自己罹患肺癌。但胸腔外科醫師陳聿強調：「毛玻璃樣病變不是肺癌的判決，而是一種多種可能性的影像表現」。

陳聿今（23日）在臉書發文分享，門診常遇到病人焦急拿著報告詢問：「醫師，我肺部有毛玻璃影，是肺癌嗎？」其實，毛玻璃影可見於多種狀況，包括暫時性的肺部發炎、癒合中的纖維化疤痕，甚至過敏反應等良性病灶。而當中僅有部分，才可能是早期肺癌的表現。

大多數是良性，不急著開刀

陳聿指出，會依據影像的大小、形狀、邊緣特徵，以及病人的吸菸史、家族病史等多方資訊來判斷。風險若連七成把握都沒有，通常不會建議病人貿然手術。

早發現是好事，穩定追蹤更重要

毛玻璃病灶即使是癌症，也多為生長緩慢、變化數年才明顯的類型。陳聿提到，有病人追蹤七八年才進行手術，仍是早期癌症，治療效果相當良好。陳聿提醒，比起影像當下的樣貌，更關鍵的是長期變化與持續追蹤。

陳聿也呼籲民眾，別一看到異常影像就上網焦慮，也別誤信偏方延誤治療時機。「影像是提示，不是判決。請交給專業，醫師會一步步陪你走穩每個決定」。

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