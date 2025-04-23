年輕人別再「玩命活」！醫曝7大猝死習慣：熬夜、健身、能量飲料全上榜

黃軒指出，健身強度過高恐引發心律失常，潛在心臟病族群要特別當心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（取自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕「父母給我們健康身體，我們要珍惜。」胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，現代年輕人常誤以為年輕是健康保證，卻不知不少日常習慣其實正在「慢性玩命」，一不注意恐釀猝死悲劇！

黃軒今（23）日在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，一名原本活力十足的年輕運動員竟在急診室被送來時心跳停止，家屬難以接受：「他很健康，怎麼可能猝死？」深入了解後才發現，這位「健康運動員」其實長期失眠、睡前激烈健身、抽菸喝酒、靠能量飲料提神，還經常熬夜打手遊到凌晨，心理壓力極大。這些行為看似不起眼，卻早已在體內埋下健康定時炸彈。

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黃軒整理出7大年輕人「玩命習慣」，呼籲全民警覺，別讓「我還年輕」成為最後一句遺言：

熬夜當習慣：睡眠不足心臟最傷

現代人習慣晚睡甚至通宵，但根據研究，每晚睡不到6小時，罹患冠心病或猝死風險高出近5成！長期睡眠不足導致交感神經興奮、血壓上升、心跳加快，最終可能引發致命性心律不整。

運動過頭也會猝死

健身有益健康，但過度訓練反而傷身。研究指出，激烈運動是青壯年猝死的常見原因。尤其對有心臟隱疾的人而言，過度重訓或極限挑戰可能誘發心室顫動，猝死當場。

能量飲料是心臟炸彈

提神請靠健康方式，別讓能量飲料變成「死亡紅牛」，年輕人愛喝能量飲料提神，但高劑量咖啡因與刺激物質可能導致心律失常，甚至引發猝死。研究已確認多起能量飲料相關的心搏驟停事件。

久坐不動：辦公室殺手正在偷命

每天久坐超過3小時者，心血管致死風險增加64%，別讓椅子變成殺手。長時間坐著不動會導致血液循環變差、代謝變慢，長期更會誘發高血壓、血栓、動脈硬化等，甚至導致猝死。

壓力太大：不是心累，是心壞

生活節奏快，壓力如影隨形。高壓狀態會促使腎上腺素與皮質醇飆升，使心跳加快、血壓上升。長期下來，可能造成心肌病變，甚至致命心律不整。

忽視警訊：心臟出事有前兆

近半數猝死人群事前曾出現胸悶、心悸、暈厥等症狀，卻被忽視。年輕人若自恃年輕、不就醫，反而讓悲劇無聲發生。

不珍惜年輕＝加速失去它

年輕的本錢不是揮霍健康的理由，長期「玩命生活」會讓體內健康快速透支。黃軒提醒大家：

●別再熬夜，每晚給身體充分的休息。

●運動適度而有恆，別勉強超出負荷。

●少碰或不碰高咖啡因能量飲料。

●久坐時記得起身活動筋骨。

●學會紓解生活壓力、保持心情平衡。

●最重要的是傾聽身體訊號。

●定期檢查心臟健康。

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