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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

201公斤男胖到無法躺著睡 「縮胃+腸繞道」甩肉46公斤

2025/04/23 17:26

1名男子（右）因體重過重影響生活而就醫，經徐國峯醫師（左）進行縮胃、腸繞道手術，並配合自主運動及飲食管理，術後1個半月減去46公斤。（記者黃宜靜攝）

1名男子（右）因體重過重影響生活而就醫，經徐國峯醫師（左）進行縮胃、腸繞道手術，並配合自主運動及飲食管理，術後1個半月減去46公斤。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕1名45歲的男子，身高170公分、體重201公斤，BMI高達70，因肥胖導致呼吸困難，每每睡覺時，總因為躺著無法呼吸，而只能坐著睡覺感到困擾而就醫，與多專科醫師討論後，進行部分自費的縮胃、腸繞道手術，同時配合自主運動及飲食管理，術後1個半月減去46公斤，目前155公斤，仍持續體重管理中。

三軍總醫院減重代謝手術暨體重管理中心主治醫師陳宣位說明，全球肥胖率持續上升，根據世界衛生組織資料顯示，肥胖與第2型糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性疾病高度相關，已成全球公共衛生的重大挑戰。

三軍總醫院減重代謝暨體重管理中心主任徐國峯表示，減重不應僅止於體重控制，更重要的是整體健康的改善與長期維持，經醫師評估後進行手術的患者能在1年內減去多餘體重的70-80％，糖尿病緩解率可達9成，高血壓、高血脂緩解率可達約7成、重度呼吸中止症改善至8成。

徐國峯提醒，減重手術後，應建立良好飲食與運動習慣，並以1個月減10％、3個月減20％、半年減少30％體重的速度，慢慢回復到正常體重；至於一般民眾，則建議每個月減少2-3公斤，「快速減重仍有風險，不是快就好。」

徐國峯指出，中心導入多專科協作模式，推行醫病共享決策（Shared Decision Making, SDM），提升治療依從性與長期療效。依據個人健康狀況初步評估後，與患者溝通後採取，如透過營養師門診，提供個別化飲食與運動指導，或是利用藥物輔助、透過內視鏡或微創手術治療手術等方式治療。最後也應持續追蹤，評估治療效果、調整方案，以免再次復胖。

三軍總醫院減重代謝暨體重管理中心導入多專科協作模式，推行醫病共享決策，提升治療依從性與長期療效。（記者黃宜靜攝）

三軍總醫院減重代謝暨體重管理中心導入多專科協作模式，推行醫病共享決策，提升治療依從性與長期療效。（記者黃宜靜攝）

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