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麥當勞叔叔走進馬公市立幼兒園 洗手教育防止腸病毒
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為強化幼兒正確洗手觀念、預防腸病毒傳播，麥當勞叔叔今（23）日走進馬公市立幼兒園，透過活潑生動的互動教學，帶領小朋友學習「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，從日常行動中建立正確衛生習慣，提升自我防護能力。
活動中，麥當勞叔叔以戲劇演出「細菌小怪獸」為主題，結合洗手示範與現場提問，讓孩子們在輕鬆氛圍中認識病菌傳播途徑，並透過實際操作加深印象。「我最喜歡擦手，因為可以用毛巾把細菌趕走！」一位小朋友天真的回應，讓現場充滿笑聲，也讓師長感受到教育的力量。
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馬公市長黃健忠表示，腸病毒多發於春夏交界，幼童為高風險群，勤洗手是預防的第一道防線。透過企業深入校園、以孩子能理解的方式傳遞衛生觀念，不僅提升防疫效能，也讓健康教育更加落實在地。
澎湖縣政府衛生局疾病管制科科長林凱逸指出，澎湖每年春季為腸病毒流行高峰期，學校與家庭應同步加強衛生教育與環境清潔。他提醒，除了掌握「洗手5時機」與正確洗手步驟，師長與家長亦應留意孩童是否出現發燒、嘔吐、口腔潰瘍或皮疹等症狀，如有異常應及早就醫並通報。
市長黃健忠強調，雖然公部門持續透過各類管道宣導防疫觀念，但兒童衛教的落實仍須從日常互動中著手。他感謝民間企業響應公益，結合澎湖縣政府衛生局的專業協力，以孩子聽得懂、學得會的方式進行教學，也呼籲家長與社區一同攜手，為幼兒打造更健康、安心的成長環境。
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