自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麥當勞叔叔走進馬公市立幼兒園 洗手教育防止腸病毒

2025/04/23 15:45

麥當勞叔叔與馬公市長、澎湖縣政府衛生局，一同進入校園宣導勤洗手觀念。（馬公市公所提供）

麥當勞叔叔與馬公市長、澎湖縣政府衛生局，一同進入校園宣導勤洗手觀念。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為強化幼兒正確洗手觀念、預防腸病毒傳播，麥當勞叔叔今（23）日走進馬公市立幼兒園，透過活潑生動的互動教學，帶領小朋友學習「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，從日常行動中建立正確衛生習慣，提升自我防護能力。

活動中，麥當勞叔叔以戲劇演出「細菌小怪獸」為主題，結合洗手示範與現場提問，讓孩子們在輕鬆氛圍中認識病菌傳播途徑，並透過實際操作加深印象。「我最喜歡擦手，因為可以用毛巾把細菌趕走！」一位小朋友天真的回應，讓現場充滿笑聲，也讓師長感受到教育的力量。

馬公市長黃健忠表示，腸病毒多發於春夏交界，幼童為高風險群，勤洗手是預防的第一道防線。透過企業深入校園、以孩子能理解的方式傳遞衛生觀念，不僅提升防疫效能，也讓健康教育更加落實在地。

澎湖縣政府衛生局疾病管制科科長林凱逸指出，澎湖每年春季為腸病毒流行高峰期，學校與家庭應同步加強衛生教育與環境清潔。他提醒，除了掌握「洗手5時機」與正確洗手步驟，師長與家長亦應留意孩童是否出現發燒、嘔吐、口腔潰瘍或皮疹等症狀，如有異常應及早就醫並通報。

市長黃健忠強調，雖然公部門持續透過各類管道宣導防疫觀念，但兒童衛教的落實仍須從日常互動中著手。他感謝民間企業響應公益，結合澎湖縣政府衛生局的專業協力，以孩子聽得懂、學得會的方式進行教學，也呼籲家長與社區一同攜手，為幼兒打造更健康、安心的成長環境。

麥當勞叔叔走進馬公幼兒園，教導小朋友正確洗手觀念。（馬公市公所提供）

麥當勞叔叔走進馬公幼兒園，教導小朋友正確洗手觀念。（馬公市公所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中