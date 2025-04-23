不忍鄉親外地求醫！雲林同鄉會總會醫療團26、27日義診

台北市雲林同鄉會總會18年前籌組醫療服務團，年年返鄉義診。總會今年仍號召10名醫師4月26、27日辦4場義診及健檢服務。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內醫療資源長年不均且不足，常有偏鄉民眾選擇遠赴外縣市看診，台北市雲林同鄉會總會18年前籌組醫療服務團，年年返鄉義診。總會今（2025）年仍號召10名醫師4月26、27日辦4場義診及健檢服務，多名醫界權威醫生將為雲林鄉親診察。

18年前，北市雲林同鄉總會有感雲林偏鄉醫療資源不足，前理事長張神其以及康義勝號召下，號召身為雲林子弟的旅外醫師成立醫療服務團，除了疫情關係曾中斷2年外，幾乎每年返鄉巡迴各鄉鎮義診。

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現任理事長王茂生表示，今年第一線醫護量能雖吃緊，但各醫師們認為照顧雲林鄉親不能缺席，仍然號召10名醫師將於26、27日舉辦義診。

王茂生表示，義診的醫生都是雲林人，且都非常心繫於雲林，有感過去雲林鄉親不遠千里到北部求醫，故醫療隊希望給鄉親最直接照顧，盼直接走入第一線診察，免去舟車勞頓之苦。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今年義診活動結合健康篩檢，4月26日在口湖文光國小活動中心、水林水燦林國小活動中心，27日則在斗南高中體育館、土庫馬光國小活動中心舉辦。

曾春美表示，多年來同鄉會義診團隊已服務近2萬人次，今年包括牙科權威、現任理事長王茂生、骨科權威康義勝、心臟內科權威張釗監、婦科權威台北秀傳院長鄭丞傑等人都會到場為民眾診察。

王茂生指出，義診活動增加肌力檢測，聘有物理治療師為民眾檢測，另外也搭配胸部X光檢查，透過AI科技初步篩檢是否有骨質疏鬆等問題。

台北市雲林同鄉會總會理事長王茂生表示，今年第一線醫護量能雖吃緊，但各醫師們認為照顧雲林鄉親不能缺席。（雲林縣政府提供）

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