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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》手槍打太多會變小？ 醫4招讓GG發揮最大潛力

2025/04/23 21:45

朱信誠說，「頻繁自慰不會讓陰莖變小」，反而維持良好的健康習慣，有助於陰莖的整體狀態與表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

朱信誠說，「頻繁自慰不會讓陰莖變小」，反而維持良好的健康習慣，有助於陰莖的整體狀態與表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「手槍打太多會影響大小嗎？」這個網路上流傳已久的迷思，引發不少男性的關注與擔憂。對此，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文表示，這項說法並不正確，「頻繁自慰不會讓陰莖變小」，反而維持良好的健康習慣，有助於陰莖的整體狀態與表現。

朱信誠指出，陰莖大小主要由基因決定，但透過促進血液循環、適當鍛鍊與健康飲食，能讓陰莖在勃起時更飽滿、更有精神。他也強調，「自信才是王道」，不要讓錯誤觀念影響自我認同。

朱信誠建議，日常透過規律運動與改善飲食習慣，有助於維持血管健康，讓GG充血效果更理想；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

朱信誠建議，日常透過規律運動與改善飲食習慣，有助於維持血管健康，讓GG充血效果更理想；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

針對如何讓陰莖「發揮最大潛力」，他提供以下建議：

●增強血流 提升硬度：透過規律運動與改善飲食習慣，有助於維持血管健康，讓充血效果更理想。

●鍛鍊海綿體：可透過凱格爾運動與適當按摩，提升陰莖海綿體的充血能力，強化視覺與實際的表現效果。

●攝取有益營養：蛋白質、鋅、Omega-3脂肪酸等，有助於促進睪固酮分泌，維持男性荷爾蒙平衡。

●保持心理健康與自信：無論大小，健康與掌控感才是最重要的。

對於仍對尺寸感到焦慮的民眾，朱信誠表示，現今醫學已有增大與增粗手術等方式可供選擇，建議尋求專業醫師評估與諮詢，了解適合自己的改善方案。「愛護自己，是從了解自己開始，」朱信誠強調，與其擔心流言蜚語，不如透過正確知識與專業協助，重拾健康與自信。

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