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健康網》孩子注意力不集中＝過動症？ 心理師：別急著貼標籤

2025/04/24 12:27

黃閎新指出，注意力不集中不一定等同於過動症，家長應先理解孩子的個性與發展步調，避免過早下定論；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃閎新指出，注意力不集中不一定等同於過動症，家長應先理解孩子的個性與發展步調，避免過早下定論；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子無法專心，總讓父母擔心是否患有過動症（ADHD）。對此，台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，注意力不集中不一定等同於過動症，家長應先理解孩子的個性與發展步調，避免過早下定論。但若影響生活及學習、伴隨情緒波動或衝動行為，則應求助專業。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，這類疑問在臨床上非常常見，但實際上，許多孩子注意力分散，只是出於天性活潑好動，並不一定具備醫學診斷標準上的問題。

「孩子的世界充滿好奇，一隻蝴蝶、一聲汽車喇叭，都能吸引他的全部注意力，這是探索世界的一部分，而非缺點。」黃閎新指出，專注力的發展因人而異，應視為孩子成長過程中的一部分挑戰。

他建議，家長可透過遊戲或活動來引導孩子培養專注力，例如拼圖、畫畫、閱讀等，並強調「耐心是關鍵」，陪伴孩子練習專注是逐步進行的過程。不過，黃閎新也提醒，若孩子的注意力問題已嚴重影響到學習或日常生活，並伴隨情緒波動或衝動行為，就應考慮尋求專業醫療協助，進行必要的評估，了解是否涉及ADHD或其他心理問題。

「育兒就像一場長跑，比的是耐心與陪伴，而不是追求完美。」黃閎新強調，家長應做孩子最堅定的支持者，給予更多理解與空間，而非急於貼上標籤。

黃閎新建議，家長可透過遊戲或活動來引導孩子培養專注力，例如拼圖、畫畫、閱讀等；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃閎新建議，家長可透過遊戲或活動來引導孩子培養專注力，例如拼圖、畫畫、閱讀等；圖為情境照。（圖取自freepik）

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