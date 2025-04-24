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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只減鹽控血壓！「鎂」食護心又能助好眠

2025/04/24 09:31

營養師指出，血壓失控可能與缺鎂有關，可攝取芥藍等深綠色蔬菜，除富含鎂，還有鉀與抗氧化物，也是高血壓飲食中的必備角色；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，血壓失控可能與缺鎂有關，可攝取芥藍等深綠色蔬菜，除富含鎂，還有鉀與抗氧化物，也是高血壓飲食中的必備角色；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得很清淡，血壓卻總是忽高忽低、控制不穩好惱人！營養師薛曉晶表示，很多人以為只要減少鹽分（鈉）攝取就能有效降血壓，其實血壓失控背後，常常藏著另一個「營養缺口」：那就是鎂（Magnesium）的不足！鎂在人體中扮演調控血壓與神經傳導的重要角色，攝取不足時，可能會導致血管收縮、血壓上升，甚至影響心臟功能運作。不少研究發現，當高血壓患者補充適量鎂後，除血壓改善，也出現睡眠品質提升、情緒較穩定的現象。

全方位身體調節劑

薛曉晶於臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，鎂是一種在體內廣泛參與生理機制的礦物質，包括協助維持血管舒張、調節心跳、穩定神經興奮反應等。當體內鎂含量偏低時，血管壁可能變得更緊繃，導致血壓升高。此外，鎂還能抑制鈣離子進入血管平滑肌細胞，減少血管收縮反應。也就是說，它與降血壓機轉中的「鈣拮抗劑作用」相似，但來自天然食物，更安全且不具藥物副作用。她說，據《Magnesium Research》2021年刊登的研究顯示，低血清鎂值與高血壓的風險顯著相關，並建議日常應透過飲食增加鎂的攝取，以支持心血管健康。

薛曉晶說，除了直接影響血壓機制外，鎂對自律神經系統也有平衡作用，能降低壓力荷爾蒙（如腎上腺素）對血管的影響。這對於壓力大、睡不好或情緒波動的高血壓患者來說更是關鍵。事實上，不少研究發現，當高血壓患者補充適量鎂後，除了血壓改善，也出現睡眠品質提升、情緒較穩定的現象。簡單來說，鎂不僅能降壓，更是「全方位的身體調節劑」！

營養師說，不少研究發現，當高血壓患者補充適量鎂後，除了血壓改善，也出現睡眠品質提升、情緒較穩定的現象；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，不少研究發現，當高血壓患者補充適量鎂後，除了血壓改善，也出現睡眠品質提升、情緒較穩定的現象；情境照。（圖取自freepik）

酪梨、堅果、綠蔬含量多

日常生活中怎樣才能吃進足夠的鎂？薛曉晶表示，其實很多常見的天然食物就富含鎂，而且還有額外好處。像是酪梨，不但提供鎂，還含有大量不飽和脂肪酸，有助於降低壞膽固醇（LDL）；堅果類（如腰果、杏仁）也是絕佳選擇，能同時補充健康油脂與膳食纖維；深綠色蔬菜如菠菜、甘藍、芥藍，除了富含鎂，還有鉀與抗氧化物，也是高血壓飲食中的必備角色。另外，別忘了香蕉這種高鉀+中鎂水果，既能平衡鈉鉀比，也能滿足口腹之慾。

調節血壓輕鬆吃

薛曉晶推薦，日常可採行以下簡易3餐+點心一日菜單，這樣搭配吃，每天輕鬆就能達到300mg以上的天然鎂攝取量，不必靠藥丸，用「吃」的就能調節血壓！

早餐：無糖優格+酪梨切片+亞麻籽（高鎂+抗發炎）。

午餐：花椰菜炒雞胸+紫米飯（穩定血糖+含鎂）。

點心：5顆杏仁+香蕉1根（補鉀鎂+低升糖）。

晚餐：蒸鯖魚+菠菜+橄欖油拌豆腐（含Omega-3+鎂）。

營養師指出，許多常見天然食物就富含鎂，如酪梨不但提供鎂，還含有大量不飽和脂肪酸，有助於降低壞膽固醇（LDL）；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，許多常見天然食物就富含鎂，如酪梨不但提供鎂，還含有大量不飽和脂肪酸，有助於降低壞膽固醇（LDL）；示意圖。（圖取自freepik）

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