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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

高纖飲食救命！研究證實：可溶性纖維助腸道抗致命病菌

2025/04/22 15:06

黑木耳富含可溶性膳食纖維。（資料照）

黑木耳富含可溶性膳食纖維。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴西與美國研究人員合作的一項新研究發現，富含可溶性纖維的飲食習慣，可能透過促進腸道產生「醋酸鹽」（acetate），進而調節免疫反應，有助於保護身體抵抗一種可能致命的腸道感染。實驗顯示，攝取低纖維飲食的小鼠在感染後出現過度發炎反應，而攝取高纖維飲食的小鼠則免疫反應較為平衡，預後也較佳。

該研究刊登於《細胞宿主與微生物》期刊，透過感染小鼠實驗得出結論。C. difficile是一種引起結腸炎症和嚴重腹瀉的細菌，每年在美國影響約50萬人，對體弱者可能致命。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究第一作者、在美國華盛頓大學醫學院進行博士後研究的法奇（José Fachi）解釋：「我們成功用富含可溶性纖維的飲食治療已感染的小鼠。這些纖維被腸道菌群消化後產生醋酸鹽等化合物，啟動連串反應，引導出適當的免疫反應來對抗感染。」

華盛頓大學與巴西坎皮納斯州立大學合作進行的實驗證實，高纖維飲食的小鼠腸道醋酸鹽濃度較高，能有效調節腸道上皮組織的免疫反應，增強對抗感染能力。醋酸鹽屬於短鏈脂肪酸，由腸道細菌消化可溶性纖維時產生。

相反，低纖維飲食的小鼠產生較少醋酸鹽，導致「主要組織相容性複合體第二類」（MHC-II）分子表現增加。雖然MHC-II是對抗感染的必需分子，但過度表現會引發劇烈發炎，損害組織並惡化病情。

研究共同作者奧利維拉（Sarah de Oliveira）表示：「這類似嚴重COVID-19患者的情況，免疫反應本身導致組織破壞甚至死亡。在我們的研究中，可溶性纖維有效調節了這種反應。」

研究人員進一步分析了C. difficile患者的腸道組織，發現病情較嚴重者的MHC-II和CD4+ T淋巴細胞數量顯著高於輕症患者，證實醋酸鹽調節MHC-II表現量的機制也適用於人體。

研究協調人維諾洛（Marco Vinolo）教授指出：「這項研究深化了我們對膳食纖維在免疫系統中作用的理解。我們首次證實腸道菌群、上皮細胞和免疫細胞在對抗感染過程中存在前所未見的協調機制。」

研究者強調，高纖維飲食對維持腸道健康至關重要。水果、蔬菜、豆類和全穀物中富含的可溶性纖維能預防腸道問題，降低罹患嚴重感染風險。Fachi總結：「簡單的飲食選擇，如增加纖維攝取，就能在預防腸道感染方面產生顯著差異。」

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