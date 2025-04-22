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教宗方濟各辭世》腦中風釀心臟衰竭 醫：9類人定期檢查預防

2025/04/22 15:01

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（21）日安息主懷，享壽88歲。（法新社資料照）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（21）日安息主懷，享壽88歲。（法新社資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（21）日安息主懷，根據梵蒂岡公布的死亡證明，方濟各死因是腦中風導致昏迷和心臟衰竭。樂生療養院神經內科醫師賴軍皓曾提醒，年滿35歲、有糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂、抽菸、喝酒、肥胖及頸動脈狹窄病史或家族史者，都應定期進行頸動脈超音波檢查，藉由超音波，早日揪出血管病變以預防中風。

綜合外媒報導指出，方濟各於2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入羅馬傑梅利（Gemelli Hospital）醫院接受治療，於3月23日出院，返回梵蒂岡休養。20日復活節時才坐著輪椅前往聖伯多祿大教堂陽台，向聚集在聖彼得廣場的信眾問候。不料，卻在21日上午逝世，享壽88歲。

據梵蒂岡死亡證明，方濟各於21日當地時間上午7時35分因腦中風陷入昏迷，並引發心臟衰竭而逝世。梵蒂岡衛生局副局長阿爾坎吉利（Andrea Arcangeli）表示，方濟各在擔任教宗期間，患有動脈高血壓、支氣管擴張症和第二型糖尿病，住院期間曾出現雙肺肺炎引發的急性呼吸衰竭。

教宗方濟各最後一次公開露面，是在20日的復活節，當時他坐著輪椅前往聖伯多祿大教堂陽台，向聚集在聖彼得廣場的信眾問候。（美聯社檔案照）

教宗方濟各最後一次公開露面，是在20日的復活節，當時他坐著輪椅前往聖伯多祿大教堂陽台，向聚集在聖彼得廣場的信眾問候。（美聯社檔案照）

搶救黃金3小時 牢記FAST

賴軍皓指出，腦中風又可分為「缺血性」與「出血性」2種，前者是腦血管阻塞造成腦部缺血而形成；後者則是血管破裂出血而形成，兩者以缺血性中風較多。其中急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致失能的後遺症。

賴軍皓表示，腦中風除了和生活習慣及天氣寒冷有關，也與糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂、抽菸、喝酒、肥胖及頸動脈狹窄8大危險因子有關。如果出現表情不對稱、雙手無法抬高平舉、講話不清晰其中一種症狀時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療黃金3小時。

1.「F」就是FACE：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM：請患者將雙手抬高平舉觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」就是SPEECH：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

4.「T」就是TIME：當上面3種症狀出現其中1種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

國健署建議，養成規律運動，遠離中風；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

國健署建議，養成規律運動，遠離中風；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

飲食、生活控三高 預防腦中風6招

控制三高數字高血壓、高血糖、高血脂個案發生中風的風險分別是非三高個案的2.84倍、2.86倍及2.37倍，因此若發現有三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dL。

●選擇健康飲食：掌握3少2多原則，即少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖；建議每日鈉的攝取量少於2.4公克（相當於6公克的食鹽或1茶匙）。

●養成規律運動：維持每週五次（或至少3次）、每次30分鐘運動習慣，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

●維持健康體重：肥胖（超過理想體重20%以上）會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5-24之間，男、女性腰圍應分別小於90公分、80公分。

●拒絕菸酒危害：直接吸菸或被動吸入二手菸、過度飲酒，都會增加中風風險，鼓勵民眾立即主動戒菸、節酒。

●定期健康檢查：國民健康署提供30歲以上未滿40歲民眾每5年1次、40-64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括血壓、血糖、血脂、BMI、腰圍等心臟病重要危險因子的檢查。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

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