健康網》減脂想吃義大利麵？ 必學「偽麵料理」低卡又高纖

營養師教做「蒜味鮮蝦櫛瓜麵」。（圖擷取自吳映澄臉書影片）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減脂期想吃義大利麵，又覺得特別罪惡？營養師吳映澄在臉書專頁「吳映澄 營養師」發影片分享1道「偽麵真飽足」的減醣料理—蒜味鮮蝦櫛瓜麵，無澱粉、不怕熱量爆表外，還能攝取纖維，爽口好吃！

吳映澄分享，櫛瓜營養價值非常高，低熱量、低升糖指數（GI），可以用來取代一般傳統麵食與米飯，是一款非常有名的減醣料理，因此分享用鮮蝦、蒜頭、番茄快炒出的「蒜味鮮蝦櫛瓜麵」，集聚低熱量、低脂、低醣及高纖好處。下為製作材料及步驟：

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●準備材料：櫛瓜、蝦仁、蒜頭、番茄及鹽、黑胡椒調味。

●製作步驟：

1.備料：首先先將蒜頭切片、番茄切成長條狀、將蝦仁去殼、去腸泥，並用「蔬果削鉛筆機」將櫛瓜削成義大利麵般的長條麵狀。

2.起鍋後加入些油，放入蒜片爆香，接著加入蝦仁。待蝦仁雙面都變紅後，夾起備用。

3.同鍋放入番茄拌炒至熟，再加入櫛瓜麵快炒約2-3分鐘。

4.待櫛瓜稍微變軟後，加入剛剛炒好的蝦仁。

5.最後撒上鹽、黑胡椒調味，攪拌均勻即完成！

吳映澄提醒，記得櫛瓜不要煮太久，才能吃到爽脆口感。另外，配料組合可隨意搭配，如鮮蝦換成其他低脂白肉（雞胸肉、花枝等），蔬菜也可以任意添加，口味更多元。

農業部表示，櫛瓜是天然色素和抗氧化劑成分的來源，富含鉀離子，含有適量胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、維生素B群、C及E，營養滿滿；示意圖。（圖取自freepik）

櫛瓜營養、挑選一次收

櫛瓜營養豐富、熱量低！農業部表示，夏南瓜（櫛瓜）是天然色素和抗氧化劑成分的來源，富含鉀離子，含有適量的胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、維生素B群、C及E，營養滿滿。不只如此，其亦含有豐富的水分，每100公克的櫛瓜含有95公克的水，且熱量僅13大卡，這類體積大、熱量低且高含水量的食物稱作「高分量食物」，是飽足感與營養兼具的優良食材，但不宜生吃，脾胃虛寒者更應少吃。

農業部指出，櫛瓜在常溫下儲存，表皮會褪色、水分含量下降快速、果實鬆軟而皺縮、營養物質會損耗嚴重，直到腐壞，不只如此，櫛瓜還是「冷藏敏感型」蔬菜，低於10℃果皮表面會出現寒害，果實重量及硬度都會明顯下降，5℃即會造成嚴重寒害徵狀。因此建議先將表皮擦乾，再以保鮮膜包覆，放置於冰箱冷藏，建議冷藏溫度在10℃，可保存8-11日，不過還是建議5日內食用完畢。

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