5旬男偏頭痛30年 大枕神經注射獲新生

林映藍醫師提醒，民眾若長期受偏頭痛所困擾，應就醫找出最適合的治療方案，勿自行服用過多止痛藥。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕53歲林先生受偏頭痛困擾30多年，長期靠止痛藥度日，因此又引發藥物過度使用性頭痛，讓病況雪上加霜，為了減少對止痛藥的依賴求診，醫生建議接受健保給付的「大枕神經注射術」治療，第1次注射後，林男就連續10天沒吃止痛藥，讓他開心不已。

長安醫院神經內科醫師林映藍指出，林先生前來就診時，自訴長期偏頭痛，時間已經逾30年，且因頻繁使用止痛藥，近期健康檢查發現腎功能變差，讓他下定决心改變。經過詳細評估與檢查後，考量到他還合併藥物過度使用性頭痛，建議患者嘗試「大枕神經注射術」。

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林映藍說明，「大枕神經注射術」是針對偏頭痛的一種非藥物療法。透過注射後腦部的大枕神經，阻斷或減緩疼痛信號傳遞，來降低頭痛發作的頻率與強度。患者在首次治療後即感受到顯著改善，開心表示，這是多年來第一次感受到真正的輕鬆，目前定期回診追蹤，已成功將藥物用量降至最低，必要時再接受注射，既確保療效又避免過度治療。

林映藍強調，偏頭痛成因複雜，研究顯示針對神經相關疼痛採取阻斷治療，可帶來不錯的療效，但治療前需進行腦部檢查以排除其他潛在疾病，並詳細詢問病史與藥物使用情況，確保治療方案適合個別患者。並呼籲，若民眾長期為偏頭痛所困擾，應尋求專業醫師的診斷，找出最適合的治療方案，切勿自行服用過多止痛藥，否則恐陷入藥物過度使用性頭痛的惡性循環，得不償失。

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