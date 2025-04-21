禮來口服減肥藥3期試驗報喜！ 第2型糖尿病也受惠

製藥公司禮來的口服新型減肥藥orforglipron，在3期臨床試驗時傳出喜訊。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕製藥公司禮來的GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）口服新型減肥藥「orforglipron」，在三期臨床試驗時傳出喜訊，不僅沒有肝損傷個案，在減肥的同時，還能降低第2型糖尿病患者的糖化血紅素（HbA1c）。

據《ABC News》報導，禮來的3期臨床試驗找來超過550名成年受試者，他們的HbA1c平均降低1.3至1.6％左右、最多減重16磅（約7.25公斤），約為自身體重的7.9％。

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美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，第2型糖尿病患者若血糖失控，容易引發心臟病、腎臟病或失明等狀況，HbA1c假如能夠降低1.6％，無疑對患者的健康意義重大。

禮來執行長里克斯（David A. Ricks）指出，orforglipron為每日口服1次的藥片，假如獲得批准可立即大規模生產，提供給全球各地需要的民眾使用。

目前市面上已有1款GLP-1口服藥物瑞倍適（Rybelsus），從2019年起可藉由醫師處方獲得，但美國食品藥物管理局（FDA）僅批准瑞倍適用來治療第2型糖尿病，不能當成減肥藥。

orforglipron在試驗過程中，最常見的副作用包括輕度至中度胃腸道問題，例如便秘、腹瀉、消化不良、噁心和嘔吐，並未有任何肝損傷狀況，禮來預計今年底之前向FDA提交藥物資料，將其做為減肥藥上市。

在禮來發布捷報之前，製藥大廠輝瑞已宣布放棄開發新藥Danuglipron，這同樣是每日口服1次的GLP-1藥物，原本可用在治療糖尿病和體重管理，但在臨床試驗中有1名受試者產生了肝損傷。

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