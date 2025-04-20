健康網》補充GABA紓壓助眠 納豆、泡菜「這些食物」能吃到

營養師指出，GABA有紓壓、助眠等好處，可從天然食物中獲得，像是發酵食品如納豆、泡菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腦袋不停運轉，壓力大到徹夜難眠？不妨試試補充GABA（γ-胺基丁酸）營養師王證瑋指出，GABA具有6大好處：放鬆神經、助眠、減少焦慮感與壓力、增進專注力與清晰度、可能穩定血壓、支持神經系統健康。可從天然食物中獲得，如發酵食品（納豆、泡菜）、糙米、蕎麥、菠菜、馬鈴薯等。高壓族群、常失眠、焦慮易怒者可在營養師建議下評估補充。

王證瑋於臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」其實人類就存在GABA，可說是身體裡天然的「放鬆開關」，是身心健康界超夯的營養素，而GABA具有6大好處：

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1.幫助放鬆神經、穩定情緒：GABA是一種天然的抑制性神經傳導物質，能減緩神經過度興奮，有助於讓人情緒穩定、降低緊張感。

2.提升睡眠品質、幫助入眠：很多睡不著其實是大腦太活躍。GABA有助於進入放鬆狀態，幫助入睡更快、夜間醒來次數減少。

3.減少焦慮感與壓力反應：有研究指出，補充GABA可降低壓力荷爾蒙（如皮質醇），在壓力大、焦慮感重時能協助舒緩情緒。

4.增進專注力與清晰度：情緒穩定後，大腦的注意力也會更集中，GABA幫助你從「混亂」轉換到「清醒又放鬆」的狀態。

5.可能對血壓穩定有幫助：初步研究發現，GABA有助於擴張血管、調節交感神經活性，對血壓調控可能具正面效果。

6.支持神經系統整體健康：長期維持GABA平衡，有助於減少神經壓力累積，對大腦保護也有潛在幫助。

王證瑋說明，GABA可從天然食物中獲得：如發酵食品（納豆、泡菜）、糙米、蕎麥、菠菜、馬鈴薯等；GABA屬於神經傳導物質，直接補充的效果會因個體差異與劑型而異，選擇時可考慮含有促進內源GABA生成的配方（如茶胺酸、維生素B6、鎂等）；另，高壓族群、常失眠、焦慮易怒者可在營養師建議下評估補充。

營養師提到，GABA屬於神經傳導物質，直接補充的效果會因個體差異與劑型而異。高壓族群、常失眠、焦慮易怒者可在營養師建議下評估補充；情境照。（圖取自freepik）

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