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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》背書背到忘光光？ 營養師揭1「睡前黃金營養」助記憶

2025/04/19 19:51

營養師建議，睡前1小時可補充白木耳露搭配香蕉牛奶，或燕麥黑豆豆奶，有助於提升記憶效果。（圖取自freepik）

營養師建議，睡前1小時可補充白木耳露搭配香蕉牛奶，或燕麥黑豆豆奶，有助於提升記憶效果。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕會考即將到來，許多學生進入衝刺期，拚命背誦，但常常出現「唸到睡前腦袋脹脹的，隔天卻忘光光」的情況。對此，營養師李婉萍指出，與其怪孩子專注力不夠，不如檢視是否忽略了「睡前營養」的重要性。研究顯示，人在入睡後的前90分鐘，大腦會將短期記憶轉存為長期記憶，而「鎂」正是協助這個過程的重要營養素。她建議，睡前1小時可補充白木耳露搭配香蕉牛奶，或燕麥黑豆豆奶，有助於提升記憶效果。

李婉萍於臉書發文提到，許多學生熬夜唸書、拼命灌歷史地理，但隔天醒來卻一臉茫然：「我昨天唸了三小時歷史欸，怎麼今天還是忘記八國聯軍是哪八國！」其實，真正決定記憶能否留下來的關鍵時刻，並不是「讀書的當下」，而是「睡著之後」的90分鐘。

李婉萍表示，根據科學研究指出，人在入睡後的第一到第二個睡眠週期，也就是前90分鐘內，大腦會把白天記下的短期記憶「轉存」為長期記憶，就像把桌面檔案備份到雲端。而這段記憶備份能否順利完成，關鍵就藏在一項營養素——「鎂」。

營養師指出，人在入睡後的前90分鐘內，大腦會把白天記下的短期記憶「轉存」為長期記憶，而關鍵就藏在一項營養素：「鎂」。（圖取自freepik）

營養師指出，人在入睡後的前90分鐘內，大腦會把白天記下的短期記憶「轉存」為長期記憶，而關鍵就藏在一項營養素：「鎂」。（圖取自freepik）

李婉萍說明，2021年發表於《BioMetals》期刊的研究顯示，鎂能夠穩定大腦神經傳導，幫助神經突觸之間有效整合訊息，維持興奮與抑制間的平衡，讓腦中資訊井然有序，順利「存檔」。換句話說，鎂就是讓孩子「睡得對、記得住」的最佳幫手。

李婉萍說，想要在考前靠飲食協助大腦記憶運作，不妨掌握「睡前1小時黃金補鎂原則」，讓孩子遠離手搖杯和炸雞，改吃富含鎂、植物蛋白與低GI碳水的組合，不但不脹氣，還能幫助身心放鬆、進入深層睡眠。推薦的兩種搭配組合包括：白木耳露加香蕉牛奶，或燕麥黑豆豆奶，這些食材本身就含有天然鎂、色胺酸、B群等助眠營養素，有助於記憶強化。

李婉萍補充，搭配簡單的入睡儀式，例如泡腳、熱敷、翻閱紙本書，也能有效協助大腦切換至「備份模式」，讓白天學過的知識，在夢中歸位、記憶深植。

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