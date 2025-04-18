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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕期便秘困擾多 醫推6類食物助順暢

2025/04/18 21:03

醫師指出，孕婦便祕建議適時補充水分、增加纖維、多吃蔬菜水果（奇異果、菠菜）、全穀類、堅果等食物。（圖取自freepik）

醫師指出，孕婦便祕建議適時補充水分、增加纖維、多吃蔬菜水果（奇異果、菠菜）、全穀類、堅果等食物。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當準媽媽懷孕進入中後期，身體的變化會引發不適症狀，便秘就是最常見的困擾之一。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提到，便秘的症狀可能包括排便次數明顯減少（每週少於3次）、需要過度用力才能排便、糞便乾硬呈塊狀，以及伴隨腹部脹氣和不適感。建議適時補充水分、增加纖維、多吃蔬菜、水果（奇異果、菠菜）、全穀類、堅果等食物。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文說明，根據統計，約有16%至39%的孕婦會在孕期經歷便秘，尤其在懷孕晚期發生率最高。這些狀況不僅影響生活品質，也讓孕期變得更加辛苦。

為什麼懷孕特別容易便秘呢？首先，隨著孕酮（黃體素）濃度增加，腸道肌肉會被放鬆，導致腸道蠕動減緩。隨著胎兒逐漸長大，子宮擴張進一步擠壓腸道空間，使排便更加困難。再加上大多數準媽媽都會補充含鐵的產前營養品，而鐵劑本身就是便秘的常見原因。此外，孕期的飲食與生活習慣也容易改變，若纖維與水分攝取不足，又缺乏適當運動，就更容易出現排便困難的問題。

面對這些挑戰，張瑜芹提出一套安全且有效的建議。

水分補充：每天8-12杯液體，溫熱飲品更能刺激腸道蠕動。

醫師建議，孕婦應每天攝取8-12杯液體，且溫熱飲品更能刺激腸道蠕動。（圖取自freepik）

醫師建議，孕婦應每天攝取8-12杯液體，且溫熱飲品更能刺激腸道蠕動。（圖取自freepik）

增加纖維：每天25-30克膳食纖維是關鍵。

水果：蘋果、梨、奇異果。

蔬菜：花椰菜、菠菜。

全穀類：糙米、燕麥。

堅果豆類：扁豆、腰果。

除了飲食調整，張瑜芹建議，孕媽咪每週從事3次、每次20至30分鐘的溫和運動，例如散步與孕婦瑜伽，這些運動不僅安全，也能有效促進腸道蠕動，幫助排便更順利。

張瑜芹建議，孕媽咪每週從事3次、每次20至30分鐘的溫和運動，例如散步與孕婦瑜伽。（圖取自freepik）

張瑜芹建議，孕媽咪每週從事3次、每次20至30分鐘的溫和運動，例如散步與孕婦瑜伽。（圖取自freepik）

近年來酵素也被視為孕媽咪的「腸道救星」。張瑜芹提到，酵素能加速食物分解、改善腸道環境，並促進有益菌群生長與腸胃蠕動，進而減輕腸胃負擔、避免食物滯留，還能提升營養吸收，對胎兒發育間接有所助益。

張瑜芹補充，選擇純天然植物萃取的酵素產品，這類酵素溫和、不刺激腸道、不會造成腹痛，同時含有豐富的膳食纖維，能柔軟糞便，藉由多種酵素的綜效，全方位調理腸道，幫助孕期維持舒適與健康。

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