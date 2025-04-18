健康網》改善私密處悶癢不適 醫推「空氣內褲」清爽又透氣

醫師指出，女性私密處常受搔癢感、分泌物所困擾，常常跑婦科檢查也查不出病因，可能不是感染而是「太悶」；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性私密處常受搔癢感、分泌物所困擾，常常跑婦科檢查也查不出病因？台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，原因可能不是感染而是「太悶」，建議在家洗完澡後可以穿棉質睡裙、晚上裸睡、若分泌物偏多可以在床單鋪乾淨毛巾，讓私密處「透透氣」，更舒適不悶熱。

謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文說明，不穿內褲並非裸體出門，而是在適當的時機，讓私密處好好呼吸一下，「空氣內褲」（又稱為國王的內褲，源自於童話故事「國王的新衣」）適合的場合包含：

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●在家穿棉質睡裙：洗完澡後，讓私密處自由一下，是最天然的保養方式。

●晚上睡覺時裸睡：給外陰區一個完整的休息時間，降低感染與搔癢風險。

●分泌物偏多時：床單上可以鋪一條乾淨毛巾，避免早上還得手忙腳亂洗床

醫師建議，女性洗完澡後，穿棉質睡裙不穿內褲，讓私密處自由一下，是最天然的保養方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

不穿內褲不會很髒嗎？謝筱芸表示，其實只要注意睡裙定期清洗、外出還是穿透氣材質的內褲、避免使用護墊（更容易造成濕悶）就OK。並指出，如果有慢性外陰疼痛（外陰前庭炎），穿著太緊太悶的內褲，反而更容易引發疼痛。選擇合身透氣的內褲，甚至在家裡不穿內褲，對疼痛也會有幫助。

她也提到，我們從小被教育要穿內褲才衛生，但很少人教導不穿也可以健康。試試看，讓自己從一條棉裙開始，解開束縛，給身體自由，從不穿開始找回真正的舒服。

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