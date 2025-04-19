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健康 > 心理精神

健康網》白天打哈欠、狂喝咖啡硬撐？專家：長期影響健康

2025/04/19 16:48

若在白天也很想睡覺，可能是夜間睡眠品質出了問題。（圖取自freepik）

若在白天也很想睡覺，可能是夜間睡眠品質出了問題。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕才剛開始上班就想打哈欠，甚至需要多喝幾杯咖啡提神？美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine,AASM）最新發表的聲明提到，白天嗜睡，可能是嚴重睡眠不足的警訊，恐損害長期健康。

根據外媒《CNN》報導，美國睡眠醫學學會主席艾瑞克（Eric Olson）表示，嗜睡是嚴重健康問題，影響層面相當廣。疲勞駕駛恐導致車禍，在工作時犯錯等，分分秒秒影響個人與社會。艾瑞克提到，目前有多達1/3的成年美國人，自述有白天嗜睡問題。及早發現、評估與治療尤其重要。「正視嗜睡問題的重要性，不容忽視。」

研究指出，成年人每晚若是不能達到7到8小時的高品質睡眠，可能增加部分慢性病風險；包含糖尿病、憂鬱症、心臟病、高血壓、肥胖與中風。專家認為人們經常將疲倦，例如工作、會議中打瞌睡，視為無關緊要問題，而非嚴重的大問題。睡眠專家克里斯汀（Kristen Knutson）強調，「若有充分睡眠，開會時不會打瞌睡。」同時，他更強調「白天過度嗜睡，恐是睡眠障礙前兆。若自己經常在白天過度嗜睡，應與醫師討論此事。」

至於原因，睡眠呼吸中止症、失眠、攝取過多咖啡因、睡前飲酒、運動量過大等都有可能。雖然僅是有時候發生，倒不須過度憂心；然長期下來將影響健康。

不少人晚間睡眠品質不佳，影響白天工作與課業。（圖取自shutterstock）

不少人晚間睡眠品質不佳，影響白天工作與課業。（圖取自shutterstock）

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