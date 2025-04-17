健康網》寶寶哭鬧好無助？ 醫授5招有效安撫情緒

王孫斌婦產科指出，寶寶無法透過言語表達情緒與需求，因此哭鬧成了他們與外界溝通的重要方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶哭鬧時，新手爸媽常感到手足無措，但事實上，寶寶的哭聲是他們與世界溝通的第一種方式。王孫斌婦產科於臉書發文指出，寶寶無法透過言語表達情緒與需求，因此哭鬧成了他們與外界溝通的重要方式，這時應先確認嬰幼兒是否有生理需求或不適，而適時的安撫可建立安全感。使用包巾、讓寶寶側躺、吸吮、搖擺、聲音等5種方法能有效安穩情緒。

檢查身心理需求 即時回應

診所提到，當寶寶開始哭時，爸媽不妨先從幾個基本面著手檢查：是否尿布濕了？是不是肚子餓了？有沒有身體不舒服，例如發燒或脹氣？又或者只是想要人陪伴？這些都可能是引起哭鬧的原因。

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不少新手爸媽擔心過早安撫會讓寶寶養成依賴，但其實，寶寶在成長初期若能即時獲得回應，反而會建立起安全感。專家指出，這樣的陪伴不會「寵壞」孩子，反而促進情感連結。隨著寶寶年齡漸長，父母通常能在他們五至六個月大時，辨別出哭聲中不同的意涵，例如撒嬌或不適。

王孫斌婦產科提到，不少新手爸媽擔心過早安撫會讓寶寶養成依賴，但其實，寶寶在成長初期若能即時獲得回應，反而會建立起安全感；圖為情境照。（圖取自freepik）

包、側、吸、搖、聲 安撫5技巧

診所說明，每個寶寶個性不同，需要嘗試多種方法來找到適合自家寶寶的安撫方式。以下是常見的「包、側、吸、搖、聲」5種技巧：

●包包巾：將寶寶包裹起來，模仿子宮內的環境，讓寶寶有安全感。

●側躺：讓寶寶側躺在臂彎中，感受心跳、體溫和味道，有助於安撫情緒。

●吸吮：讓寶寶吸奶或吸奶嘴，能夠透過吸吮動作使寶寶大腦放鬆，不必擔心奶嘴上癮，隨著成長自然會減少依賴。

●搖擺：輕輕搖晃寶寶以舒緩情緒，但避免搖晃過大以免傷害寶寶。

●聲音：在寶寶耳邊輕輕發出「噓噓」聲，模仿子宮內羊水的聲音，讓寶寶安心。

王孫斌婦產科提到，讓寶寶吸奶或吸奶嘴，能夠透過吸吮動作使寶寶大腦放鬆，不必擔心奶嘴上癮，隨著成長自然會減少依賴；圖為情境照。（圖取自freepik）

當寶寶的哭聲和平時大不相同，例如變得特別尖銳或像貓叫，或出現腹脹、臉色發青、活動力下降、食慾變差等情況時，應立即就醫，以排除身體異常的可能。

診所提醒，無論情緒多麼沮喪或疲累，都千萬不要激烈搖晃寶寶。搖晃可能造成「搖晃症候群」，導致嚴重甚至不可逆的傷害。照顧寶寶需要的不僅是愛心，還需要極大的耐心與細心。當面對困難時，別忘了尋求專業人士的協助。

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