自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

99歲擺脫輪椅 南投醫院再生醫學重拾老翁行動力

2025/04/17 16:00

南投醫院復健科主任周建文醫師，為患者進行再生醫學診療。（南投醫院提供）

南投醫院復健科主任周建文醫師，為患者進行再生醫學診療。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投99歲康姓老爺爺，因為髖關節退化性關節炎，長期飽受疼痛與行動不便所苦，幾乎到了需依賴輪椅的地步，經衛生福利部南投醫院復健科醫療團隊進行再生醫學療法，不用動手術，老爺爺的行動能力顯著改善，現已能依靠拐杖行走，不用仰賴輪椅，生活品質大幅提升。

南投醫院復健科主任周建文表示，這名長者過去因年齡因素與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛，行走困難，日常活動受限。就醫後診斷為髖關節退化性關節炎，在詳細評估病情與身體狀況後，建議施行再生醫學療法，以促進關節修復、減輕疼痛並恢復功能。

周建文指出，再生醫學療法是透過注射富含生長因子的治療物質，啟動患者自身修復機制，對於無法接受手術或對傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供了新的治療選擇。該名患者在接受療程後，疼痛明顯減輕，肌力逐步恢復，從原本幾乎需仰賴輪椅，改善至可自行使用拐杖行走。

周建文表示，髖關節炎是常見的退化性關節疾病，主要因為關節軟骨磨損，導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，嚴重影響日常生活。傳統治療以藥物、復健及手術為主，然而，部分患者對於藥物效果有限，或不適合接受手術。

南投醫院此次引進的高階肌肉骨骼超音波導引技術，能即時、清晰地呈現髖關節周圍的軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或再生醫學藥劑能準確到達患部，大幅提升治療的精準度與安全性，避免傳統盲刺可能造成的風險。

康老先生則對治療效果深感滿意，他說原本以為自己只能坐輪椅度過晚年，沒想到治療後可以重新站起來、拿著拐杖走路。

南投醫院提醒民眾，若出現長期關節疼痛、僵硬或活動困難，應儘早就醫檢查，透過專業診斷與個人化治療方案，能有效緩解不適，延緩關節退化，改善生活品質。

99歲康老爺爺接受再生醫學治療後，行動能力改善，已能自行持枴杖行走。（南投醫院提供）

99歲康老爺爺接受再生醫學治療後，行動能力改善，已能自行持枴杖行走。（南投醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中