99歲擺脫輪椅 南投醫院再生醫學重拾老翁行動力

南投醫院復健科主任周建文醫師，為患者進行再生醫學診療。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投99歲康姓老爺爺，因為髖關節退化性關節炎，長期飽受疼痛與行動不便所苦，幾乎到了需依賴輪椅的地步，經衛生福利部南投醫院復健科醫療團隊進行再生醫學療法，不用動手術，老爺爺的行動能力顯著改善，現已能依靠拐杖行走，不用仰賴輪椅，生活品質大幅提升。

南投醫院復健科主任周建文表示，這名長者過去因年齡因素與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛，行走困難，日常活動受限。就醫後診斷為髖關節退化性關節炎，在詳細評估病情與身體狀況後，建議施行再生醫學療法，以促進關節修復、減輕疼痛並恢復功能。

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周建文指出，再生醫學療法是透過注射富含生長因子的治療物質，啟動患者自身修復機制，對於無法接受手術或對傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供了新的治療選擇。該名患者在接受療程後，疼痛明顯減輕，肌力逐步恢復，從原本幾乎需仰賴輪椅，改善至可自行使用拐杖行走。

周建文表示，髖關節炎是常見的退化性關節疾病，主要因為關節軟骨磨損，導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，嚴重影響日常生活。傳統治療以藥物、復健及手術為主，然而，部分患者對於藥物效果有限，或不適合接受手術。

南投醫院此次引進的高階肌肉骨骼超音波導引技術，能即時、清晰地呈現髖關節周圍的軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或再生醫學藥劑能準確到達患部，大幅提升治療的精準度與安全性，避免傳統盲刺可能造成的風險。

康老先生則對治療效果深感滿意，他說原本以為自己只能坐輪椅度過晚年，沒想到治療後可以重新站起來、拿著拐杖走路。

南投醫院提醒民眾，若出現長期關節疼痛、僵硬或活動困難，應儘早就醫檢查，透過專業診斷與個人化治療方案，能有效緩解不適，延緩關節退化，改善生活品質。

99歲康老爺爺接受再生醫學治療後，行動能力改善，已能自行持枴杖行走。（南投醫院提供）

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