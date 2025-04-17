健康網》3大壞習慣加速老化 醫師、營養師揭「隱形衰老地雷」

營養師提醒抗衰老，應避免攝取過量咖啡因、反式脂肪和酒精等「隱形衰老地雷」；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，肌膚膠原蛋白流失、皮膚鬆弛、乾燥粗糙問題漸漸浮現，再加上飲食不均衡、過度清潔和長期熬夜等3大不良習慣更加速老化問題，醫師和營養師聯手提供抗老秘訣，教民眾應避開反式脂肪、酒精和過量咖啡因等「隱形衰老地雷」。

淨妍醫美診所醫師鄔汝麟說明，3大不良習慣與老化的關聯性，其中高糖飲食、加工食品的不良飲食習慣會促進糖化作用，使肌膚失去光澤、加速皺紋形成；頻繁使用洗臉機或過度去角質，會破壞皮膚屏障，導致乾燥與敏感，加速老化；長期熬夜導致的睡眠不足會影響膠原蛋白的生成及修復，讓肌膚更容易鬆弛與暗沉。

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醫師提醒，頻繁使用洗臉機或過度去角質，會破壞皮膚屏障，導致乾燥與敏感，加速老化。（圖擷取自freepik）

醫籲防曬、保濕 延緩皺紋與斑點生成

鄔汝麟說，想要延緩老化，則應該建立良好的習慣。紫外線是肌膚老化的主因，建議日常做好防曬與保濕，延緩皺紋與斑點的生成，以及多補充膠原蛋白與抗氧化營養素，如：蛋白質、鋅、維生素C與Omega-3，能夠幫助膠原蛋白生成。

他也表示，適當的醫美保養也能讓肌膚維持在較好的狀態，如：膠原蛋白增生劑改善流失的體積與緊緻度、電音波提升輪廓並緊緻肌膚、水光解決肌膚乾燥粗糙等問題。

5大抗老食物可多吃 但需避免反式脂肪、酒精

淨妍醫美診所營養師簡御如指出，日常生活中可多攝取藍莓、鮭魚、綠葉蔬菜（如：菠菜、羽衣甘藍）、堅果（如：核桃、杏仁）、薑黃等食材，並說明其作用。

●特級初榨橄欖油：每天1-2湯匙（富含橄欖多酚，抗發炎）。

●深色蔬菜：菠菜、羽衣甘藍（葉黃素保護皮膚免受紫外線傷害）。

●莓果類：藍莓、草莓（花青素促進膠原蛋白合成）。

●脂肪魚：鮭魚、沙丁魚（每週至少3次，Omega-3減少皮膚乾燥）。

營養師指出，每週至少吃3次鮭魚、沙丁魚，因為其富含Omega-3，可減少皮膚乾燥。（圖擷取自freepik）

●堅果種子：核桃、亞麻籽（維生素E和鋅，修復皮膚屏障）。

簡御如也提醒，充足的水分能夠維持細胞代謝與排毒，也能改善角質層的含水量，減少細紋與乾燥，每日建議量為體重（kg）×30-35ml（如60kg體重的人約需1800-2100ml），包含無糖茶、檸檬水等。

營養師提醒，充足的水分能夠維持細胞代謝與排毒，也能改善角質層的含水量，減少細紋與乾燥；示意圖。（圖擷取自photoAC）

另外，也需避免「隱形衰老地雷」，如反式脂肪（人工奶油、油炸食品）會加速細胞氧化；酒精會消耗維生素B群，導致皮膚脫水，以及過量咖啡因也會導致皮質醇升高，咖啡因建議量為每日≤300mg（約2杯黑咖啡）。

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