「舉弱」心臟病男無法吃壯陽藥 靠它重振雄風

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡說，體外震波治療能治療性功能障礙。（患者非當事人，記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名50多歲的男子，因頻尿、夜尿到台中大甲李綜合醫院就診，醫師檢查發現有輕微攝護顯肥大，治療一個多月逐漸改善。但他坦言自己曾經做過心臟繞道手術，術後體重破百，胖到生殖器都看不到，在房事上總是提不起勁。經過醫師建議，自費進行體外震波治療，治療4次後，在性事上已能重拾信心，「他笑稱恢復性生活，覺得自己好像年輕10歲」。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，男子身高約170公分，有高血壓、高血脂、心臟病，幾年前心臟曾動過手術，由於術後減少運動，也不能有激烈運動，體重飆升至107公斤，因為外生殖器被厚厚的脂肪埋住，所以外觀上看起來變短，幾乎看不到，男子失去信心，也影響性生活，夫妻情趣大打折扣。

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黃品叡指出，男子治療攝護腺肥大，約莫一個多月後，低調告知自己性方面的困擾。由於患者心臟開刀過，也有服用抗凝血劑，不適合使用威爾鋼或犀利士等治療治療勃起功能障礙，建議使用體外震波治療性功能障礙。

體外震波治療是透過特殊的探頭，把高能量機械波傳遞到深層軟組織，以刺激受傷組織產生新生血管、促進血液循環，透過低能量震波治療，便是要打通海綿體的血脈，藉由新生的血管讓陰莖勃起硬度和維持時間增長，不必靠藥物便能治療勃起功能障礙的第一線工具。

黃品叡說，患者治療過4次，每次療程15分鐘。回診時透露，自己性功能已經明顯改善，不僅床事上重新獲得信心，與妻子的感情也較為親密。

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