健康網》頻尿、腰痠小心子宮肌瘤！ 醫示警注意5大症狀

醫師表示，若子宮肌瘤長在子宮前側，可能會壓迫膀胱，而感到頻尿或無法完全排空尿液，即使剛上完廁所還是覺得想尿尿；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮肌瘤是相當常見的婦產科疾病，雖不會直接危害生命，但可能引發不適症狀，影響生活。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，當出現月經異常、骨盆腫脹或壓迫感、頻尿或排尿困難、腰痠腹痛或性交疼痛，甚至發現有不孕或懷孕困難的情況時，恐是子宮肌瘤徵兆，建議盡速就醫檢查，遠離疾病。

張瑜芹臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文說明，子宮肌瘤是相當常見的婦產科疾病，據統計，台灣30歲以上女性中，每5人就有1人有得過該病，若將年齡層縮至40-50歲，發生率更會提高到30%！因此當出現以下子宮肌瘤常見5大症狀時，建議儘快就醫檢查：

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●月經異常：首先，可能出現月經量比平時多很多，甚至需要頻繁更換衛生棉；其二，可能出現月經天數延長（超過7天）等；三，因肌瘤會影響子宮收縮功能，可能導致經期不穩定，出現月經週期縮短或經期拖延的情況；最後，肌瘤也可能會影響子宮內膜的剝落，導致月經期間嚴重疼痛，甚至影響日常生活。

醫師提醒，月經異常，如經血量異常增加、月經天數延長、週期縮短或經期拖延，甚至是月經期間嚴重疼痛時，恐是子宮肌瘤徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

●骨盆腫脹或壓迫感：當肌瘤變大時，可能會造成下腹部腫脹或壓迫感，部分女性甚至會覺得明明好像也沒多吃，結果小腹變大，有點類似懷孕初期的感覺。

●頻尿或排尿困難：如果肌瘤不巧長在子宮前側，可能會壓迫膀胱，而感到頻尿或無法完全排空尿液，即使剛上完廁所還是覺得想尿尿；反之，如果肌瘤壓迫到腸道，可能會導致便秘或排便困難，長期下來可能影響腸胃健康。

●腰痠腹痛或性交疼痛：子宮肌瘤可能會影響子宮周圍的神經，造成慢性腹痛或腰痠的情況。若肌瘤不幸生長在子宮內膜附近，可能會影響子宮的彈性，導致愛愛時感到疼痛或不適。

●不孕或懷孕困難：如果肌瘤影響到子宮內膜或輸卵管，可能會降低受孕機率，甚至導致流產或早產的風險，因此當有計劃懷孕時，但長時間未能成功，建議做檢查，確認是否有子宮肌瘤影響生育能力。

醫師指出，如果肌瘤影響到子宮內膜或輸卵管，可能會降低受孕機率，甚至導致流產或早產的風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

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