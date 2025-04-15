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健康網》鼻中膈彎曲要開刀？ 醫點3情況 反覆感染入列

2025/04/15 19:52

胡皓淳指出，如果經常鼻塞、反覆感染等情況，可考慮鼻中膈矯正手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳指出，如果經常鼻塞、反覆感染等情況，可考慮鼻中膈矯正手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鼻中膈彎曲，一定要手術矯正嗎？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文提醒，答案並不絕對。鼻中膈彎曲本身並不是問題，重點是否影響了生活品質，有3情況才需考慮手術：鼻塞明顯、反覆感染、其他不適。

3情況需要考慮手術

1. 鼻塞明顯：如果經常感到鼻子不通氣，甚至影響到睡眠或日常活動，這可能是一個信號。

2. 反覆感染：如果因為鼻中膈彎曲導致鼻竇炎或其他反覆感染，手術可能有助於改善症狀。

3. 其他不適：像是頭痛、面部壓力感，或者明顯影響呼吸功能，都可以考慮進一步評估。

胡皓淳補充，但請放心，手術不是第一步。治療的重點始終是解決您的不適，如果症狀不明顯，通常並不需要動刀。正確的做法是：尋求專業評估，找耳鼻喉科醫師進行詳細檢查，看看彎曲程度及其對您的影響；嘗試保守治療，有些情況下，藥物或其他非手術方式也能有效改善症狀。

胡皓淳說，每個人的情況都不同，最重要的是您的感受。鼻中膈矯正手術雖然安全且有效，但只有在需要時才是最佳選擇。把決定權交給專業醫師，也交給您自己的生活需求！

胡皓淳說，像是頭痛、面部壓力感，或者明顯影響呼吸功能，都可以考慮進一步評估鼻中膈矯正手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳說，像是頭痛、面部壓力感，或者明顯影響呼吸功能，都可以考慮進一步評估鼻中膈矯正手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

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