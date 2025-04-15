健康網》境外PM10襲台 胸腔醫：外出戴口罩

近日境外沙塵暴造成國內空氣品質不佳，醫師提醒出門建議配戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期沙塵暴襲台影響持續，環境部今（15）日在空氣品質監測網提醒，戶外空氣品質不佳，金門地區所有族群應減少在戶外活動，西半部、宜蘭地區、馬公、馬祖地區等地之敏感族群，應減少在戶外劇烈活動。

前氣象局長鄭明典今日在臉書發文表示，最近這一波境外移入空氣污染，主要污染物是PM10，而不是PM2.5，這是沙塵暴影響的特徵。PM10的空氣污染，落塵量相對高，盡量避免室外曬衣物。而因為相關的天氣系統移動相對緩慢，這個空氣污染事件還會持續幾天。

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醫：漸少戶外曬衣 外出戴口罩

何建輝在粉專「胸腔內科-何建輝醫師」說明，最近這波空氣污染，主要是受到境外移入沙塵暴的影響，主要污染物為較大顆粒的懸浮微粒（PM10），而非一般常見的細懸浮微粒（PM2.5）。PM10的顆粒較大，沉降速度較快，因此落塵量明顯增加，建議民眾這幾天盡量避免在戶外曬衣服，以免衣物沾染灰塵，並減少吸入這些粗顆粒物的機會。

何建輝提醒，由於這次帶來沙塵暴的天氣系統移動速度較慢，預計這波空氣污染事件還會持續數日。何建輝呼籲：有慢性呼吸道疾病、過敏性鼻炎、氣喘或其他呼吸道敏感族群，建議在這段期間盡量減少戶外活動，外出時可配戴口罩，避免吸入過多懸浮微粒，並密切觀察自身健康狀況。

氣象專家鄭明典表示，最近這一波境外移入空氣污染，主要污染物是PM10，是沙塵暴影響特徵。示意圖。（資料照）

衛福部國健署建議民眾，在空氣品質欠佳的日子，減少戶外運動，並做好自我保護措施，並提供自我保護，減少空氣污染暴露之方法。

1. 建議外出可戴口罩（一般外科用口罩可達70到80%之過濾效果）。

2. 應減少在戶外活動時間，或改變運動型態，尤其是老人和兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

3. 由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。

4. 建議適當關閉窗戶。

5. 運動員需減少室外練習頻率。

6. 生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。

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