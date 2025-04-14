營養糙米含砷量較高 研究：恐危害嬰幼兒 要權衡利弊

美研究指糙米（左）砷含量較高，五歲以下幼童食用風險恐增；示意圖。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕糙米比白米健康？最新研究可能顛覆您的印象。美國1項新研究警示，市售糙米雖富含營養，但其砷含量（特別是毒性較高的無機砷）普遍高於白米，對5歲以下嬰幼兒恐構成潛在健康風險。

據《ScienceAlert》報導，研究主持人、密西根州立大學農業與自然資源學院特聘教授吳斐莉（Felicia Wu）強調，這項研究提醒消費者在選擇食物時，應同時考量食品安全與營養價值。她說明，選擇糙米雖會攝入較多砷，但對多數成人只要非長期過量食用，尚不致構成嚴重健康威脅。

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砷是地殼中的天然元素，具高度毒性。相較於其他穀物，稻米特別容易從土壤中吸收砷，尤其是在水田種植環境下，其含量可達其他穀物的近十倍。糙米因保留了米糠（麩皮），雖然營養更豐富，但也更容易累積砷。吳教授與博士後研究員史考特（Christian Scott）利用美國「我們在美國吃什麼」（What We Eat in America）資料庫等數據，比較了美國民眾食用糙米與白米的砷暴露風險。

研究發現，無論是美國本土種植或全球進口的稻米，糙米中的「無機砷」（毒性較高）佔總砷量比例均顯著高於白米。例如，在美國產稻米中，白米的無機砷比例約33%，糙米則達48%；全球進口米的情況更甚（白米53%vs.糙米65%）。相對地，毒性較低的有機砷（常見於海鮮）較易被人體排出。

研究結果確實指出，對5歲以下、甚至小至6個月大的嬰幼兒而言，從糙米攝入的砷可能構成潛在健康風險。由於嬰幼兒的食量相對體重較高，對砷暴露可能更為敏感。此外，經常食用米飯的亞裔移民群體，以及面臨糧食不安全問題的人口，也可能因攝取量較大而面臨較高風險。

然而，吳斐莉也提醒，這項發現不應被解讀為糙米不健康，或應完全改吃白米。糙米富含纖維、蛋白質與菸鹼酸等重要營養素，對健康仍有益處。她表示，評估砷暴露只是權衡糙米與白米優劣的其中一面，「需要更多研究來釐清，糙米所含的營養成分（如米糠）是否能在一定程度上減輕砷暴露的潛在風險。」

研究團隊建議，應進行更全面的社會公衛成本效益分析。考量到長期慢性砷暴露可能增加癌症風險，提升消費者對食品中砷含量的認知至關重要。相關研究成果已發表於《風險分析》（Risk Analysis）期刊。

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