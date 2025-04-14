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「醫生神明廟」偕獅子會首辦捐血活動 募得近300袋熱血
〔記者王俊忠／台南報導〕由於捐血中心時有傳出缺血問題，亟需社會大眾挽袖捐輸熱血，主祀「醫生神明」保生大帝的台南安南區新宅新安宮與金鼎獅子會等多單位，受到保生大帝指示、於近日在廟前廣場舉行愛心捐血活動，因是初試啼聲，僅安排1輛捐血車，卻意外獲得信徒與民眾熱情響應，在活動時間結束前已募得298袋熱血。
國際獅子會300-E1區第19分區金鼎獅子會會長鄭文凱表示，位於台南安南區總安街1段362巷內的新宅新安宮，過去數10年廟體顯得老舊，他接任廟方主委後協助勸募裝修廟內建築，如今廟體已呈美輪美奐。因主祀的保生大帝有醫生神明之稱，神明指示多做救人濟世的志業，於是結合獅子會金城會、府城會、龍興會、吉祥會等友會，首度於12日在廟前舉行捐血活動。
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因為是新安宮首次辦捐血，主辦單位安排1輛捐血巴士到場。沒想到信徒與民眾相當踴躍，許多人一早就到廟前排隊等候捐血，然而護理師人力有限，不得不在下午2點半就截止民眾報名捐血。鄭文凱說，要對到場沒能捐成血的民眾表達歉意，之後會根據此次活動經驗，若要再辦愛心捐血，考量請捐血中心加派捐血車到場，儘量滿足民眾的挽袖熱情。
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