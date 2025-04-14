「醫生神明廟」偕獅子會首辦捐血活動 募得近300袋熱血

台南安南區新宅新安宮結合獅子會團體在廟前廣場首辦愛心捐血活動。（金鼎獅子會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕由於捐血中心時有傳出缺血問題，亟需社會大眾挽袖捐輸熱血，主祀「醫生神明」保生大帝的台南安南區新宅新安宮與金鼎獅子會等多單位，受到保生大帝指示、於近日在廟前廣場舉行愛心捐血活動，因是初試啼聲，僅安排1輛捐血車，卻意外獲得信徒與民眾熱情響應，在活動時間結束前已募得298袋熱血。

國際獅子會300-E1區第19分區金鼎獅子會會長鄭文凱表示，位於台南安南區總安街1段362巷內的新宅新安宮，過去數10年廟體顯得老舊，他接任廟方主委後協助勸募裝修廟內建築，如今廟體已呈美輪美奐。因主祀的保生大帝有醫生神明之稱，神明指示多做救人濟世的志業，於是結合獅子會金城會、府城會、龍興會、吉祥會等友會，首度於12日在廟前舉行捐血活動。

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因為是新安宮首次辦捐血，主辦單位安排1輛捐血巴士到場。沒想到信徒與民眾相當踴躍，許多人一早就到廟前排隊等候捐血，然而護理師人力有限，不得不在下午2點半就截止民眾報名捐血。鄭文凱說，要對到場沒能捐成血的民眾表達歉意，之後會根據此次活動經驗，若要再辦愛心捐血，考量請捐血中心加派捐血車到場，儘量滿足民眾的挽袖熱情。

許多民眾在廟前廣場等候捐血。（金鼎獅子會提供）

台南安南區新宅新安宮結合獅子會團體在廟前廣場首辦愛心捐血活動。（金鼎獅子會提供）

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