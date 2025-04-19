健康網》維生素C防貧血也護腎功效多 醫點名6蔬果含量高

醫師指出，維生素C可從食物攝取，如奇異果、柳橙、橘子、青花菜、甜椒，而芭樂更是維生素C之王。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素C好處超多，別以為只有感冒才需要它！腎臟科醫師王婷翊指出，維生素C除了增強免疫力，還有抗氧化延緩老化、促進膠原蛋白生成、幫助鐵吸收預防貧血、還可透過抗氧化與抗發炎效果間接保護腎臟。可從食物攝取如芭樂、奇異果、柳橙、橘子、青花菜、甜椒，每天建議攝取100至200mg，不超過2000mg，避免腹瀉、腎結石。

護膚、增強免疫力 好處多多

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，維生素C看起來毫不起眼，卻是身體的「超級工具人」，具有以下5大好處，值得大眾認識

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●增強免疫力：幫助身體對抗病毒、細菌，是你身體的第一道防線小幫手，雖然不能直接「治感冒」，但確實能讓人比較快好、比較不嚴重。

●抗氧化、延緩老化：它是強效抗氧化劑，可以中和自由基，簡單來說，能減少身體細胞的損傷，也幫你延緩老化、保護細胞。

醫師提到，維生素C能讓皮膚彈嫩、水潤、傷口癒合快，膠原蛋白也需要靠維生素C來生成，沒它，皮膚就會鬆鬆垮垮、恢復變慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

●促進膠原蛋白生成：能讓皮膚彈嫩、水潤、傷口癒合快，膠原蛋白需要靠維生素C來生成，沒它，皮膚就會鬆鬆垮垮、恢復變慢。

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●幫助鐵吸收，預防貧血：維生素C能幫助植物性鐵（如菠菜、豆腐）吸收率大大提升，對吃素的人來說，這是提升鐵吸收不可或缺的營養素。

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●護腎小助手（間接）：雖然不是直接作用在腎臟，但透過減少氧化壓力、抗發炎對於慢性病患、需要抗發炎修復的人，是很實用的營養補給品。

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王婷翊提醒，維生素C每天建議攝取100至200mg，而維生素C是水溶性，不會囤積體內，但過量補充，（超過2000mg）可能會導致腹瀉、腎結石，記得適量就好。別讓這位全能小助手只在生病時出場，日常保養，多吃水果，才能發揮最佳效果。

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