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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

醫療性凍卵補助 花蓮縣宣布跟進！最高補助6萬元

2025/04/11 15:51

花蓮今年宣布增加醫療性凍卵補助每案最高六萬元、新增輪狀病毒嬰兒口服疫苗補助。（花蓮縣府提供）

花蓮今年宣布增加醫療性凍卵補助每案最高六萬元、新增輪狀病毒嬰兒口服疫苗補助。（花蓮縣府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕生育年齡階段的女性如罹患癌症，進行治療時有可能影響生育。衛生福利部國民健康署研擬推出「醫療性生育保存補助」，針對女性乳癌、男性血癌提供凍卵、凍精補助，預計明（2026）年上路，目前全國有7縣市提供醫療性凍卵補助，花蓮縣府今（11）日也宣布跟進，每案最高補助6萬元。

現代男女普遍晚婚晚生，第一胎生育年齡全國平均是31.5歲，花蓮縣在2023年統計為29歲，然而衛福部統計也發現，罹患癌症的治療過程對生育有影響，不過到醫療院所凍卵費用動輒10萬元。

各縣市陸續推出醫療性凍卵補助，目前補助金額最高是台中市5萬元、桃園市3.2萬元、新北市3萬元，台北市、台南市及新竹市2萬元，高雄市也在今年3月18日起提供補助，每案上限3萬元，至於衛福部國民健康署的「醫療性生育保存補助」方案仍在研擬階段。

花蓮縣府今日也宣布跟進凍卵補助計畫，縣長徐榛蔚說，盼透過經費補助，幫助在育齡階段罹癌的女性保存健康的生殖細胞，讓女性掌握生育選擇權。只要本人或配偶設籍花蓮縣6個月以上，年齡45歲（含）以下，且因罹癌需進行化學治療、骨盆腔放射治療，經醫師評估會影響生育功能，可至國民健康署許可的人工生殖機構執行醫療性凍卵，每案最高補助6萬元，終生1次。

此外，花蓮縣從2020年推出的婦幼照護7大好孕禮，今（2025）年5月1日起，新增新增嬰兒口服輪狀病毒疫苗補助，於花蓮縣衛生局合約院所接受2劑型或3劑型口服輪狀病毒疫苗，每名嬰兒可獲最高2000元補助。

縣府衛生局長朱家祥說，目前參加花蓮婦幼照護好孕禮方案的醫療院所，包含花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、臺北榮民總醫院玉里分院、邱明秀助產所、江昌雲婦產科診所、惠生婦產科診所、李學智婦產科診所、愛婦產科診所、黃港生婦產科診所、張淑華小兒科、華人泌乳協會、花蓮縣助產師助產士公會及13鄉鎮市衛生所等，歡迎有需求之民眾前往洽詢。民眾請逕洽衛生福利部許可的人工生殖機構名單

另外，參與口服輪狀病毒疫苗補助的花蓮醫療院所，包括花蓮慈濟醫院、臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、臺北榮民總醫院玉里分院、張海山診所、和田小兒科診所、秀林鄉衛生所、花蓮市衛生所、鳳林鎮衛生所、光復鄉衛生所、瑞穗鄉衛生所。

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