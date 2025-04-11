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健康網》「好朋友」拜訪超難受！ 食藥署教2大止痛藥這樣選

2025/04/11 20:08

食藥署表示，經痛是許多女性在生理期間常見的不適，甚至會影響生活和工作。了解疼痛原因及不同止痛藥的作用，可緩解疼痛；情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，經痛是許多女性在生理期間常見的不適，甚至會影響生活和工作。了解疼痛原因及不同止痛藥的作用，可緩解疼痛；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經痛是許多女性在生理期間常見的不適，有些嚴重的經痛會影響日常生活和工作。了解經痛的原因及不同止痛藥的作用，可以更有效地選擇合適的藥物來緩解疼痛。

食品藥物管理署（簡稱食藥署）表示，臨床上經痛分為原發性和續發性兩大類。原發性經痛與子宮內膜的正常生理變化有關，通常從青春期開始反覆出現，主要原因為子宮內膜釋放過多的前列腺素，導致子宮平滑肌異常收縮因而引起下腹部的痙攣和疼痛。一般來說，原發性經痛在月經來潮前或經期第1至3天最為明顯，在經期後期即逐漸緩解。

續發性經痛係因骨盆腔發炎或子宮相關疾病所致的疼痛，痛感可能持續到月經結束後，或隨著病理情況的變化而變得更劇烈或不規則。

兩大止痛藥 機制大不同

坊間常見兩大類止痛藥，各有其適合的使用方式。

●中樞止痛藥

如乙醯胺酚類（Acetaminophen）藥物，能止痛、解熱，常見於市售感冒藥、退燒藥中，作用於中樞神經，可阻斷疼痛訊號傳導，達到鎮痛效果；或作用於下視丘的熱調節中樞，使血管擴張，增加熱能散失速度，達到解熱效果。但此類止痛藥不具消炎作用。

非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）

當身體受到外來的或是內在的傷害時，會啟動一系列的生理反應，其中包括活化環氧化酵素，產生前列腺素等衍生物，進而引發發炎相關反應，如局部血流增加、紅腫、熱感和疼痛。非類固醇類消炎止痛藥如布洛芬（Ibuprofen），其作用機轉即藉由抑制環氧化酵素而降低前列腺素生成，達到消炎、止痛、解熱的功效。

聰明用藥 減緩經期不適

原發性經痛成因為過量的前列腺素造成子宮過度不規則收縮，因此，具抑制前列腺素生成的NSAIDs能較有效緩解經痛。在下腹部僅有些許悶痛、前列腺素尚未過量時，是服用此藥最佳時機，遠比經痛明顯加劇後再服用有更好的止痛效果，但此類藥品有較高的腸胃道出血、消化道潰瘍風險，長期或高劑量的服用可能產生副作用。

另外，對NSAIDs有過敏反應者，則需選擇乙醯胺酚類止痛藥，乙醯胺酚雖對前列腺素的抑制作用微弱，但能透過抑制中樞神經系統的疼痛信號而舒緩經痛。

然而任何藥品一旦過量或錯誤使用，都可能對身體造成損害，食藥署建議民眾在購買止痛藥時，應與醫師、藥師或藥劑生討論，確定合適的劑量和用藥計畫。此外，了解自己的身體狀況也至關重要，當經痛的程度或頻率出現變化時，更應及時尋求婦產科醫師的建議和檢查，以排除其他潛在的健康問題。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1021期

食藥署說，緩解經痛的2大止痛藥：中樞止痛藥和非類固醇類消炎止痛藥，適用方式各不同，建議購買前多和醫師、藥師討論；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署說，緩解經痛的2大止痛藥：中樞止痛藥和非類固醇類消炎止痛藥，適用方式各不同，建議購買前多和醫師、藥師討論；情境照。（圖取自shutterstock）

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