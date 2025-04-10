部苗微創膝關節置換手術聲名遠播 印尼醫師跨海來台觀摩學習

2名來自印尼醫學中心骨科部主治醫師（右2、左3），遠道前來部苗觀摩微創膝關節手術。（圖由衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院顧問醫師施國正以精湛的微創膝關節手術技術享譽醫界，不僅在國內有「骨科聖手」美譽，更吸引國際醫療專業人士跨海取經。2位來自印尼知名醫學中心的骨科主治醫師，遠道前來苗栗醫院觀摩施國正所帶領的骨科微創團隊手術流程，進行短期交流學習。

苗栗醫院表示，為促進中印骨科醫學關節重建相關領域之臨床研究教育及學術交流，2位來自印尼醫學中心的骨科醫師，日前來台展開為期5天學術交流研討及參訪活動。期間除到台灣各醫學中心參訪交流外，還因慕名苗栗醫院骨科團隊精湛醫術，進行骨科微創手術觀摩，由副院長劉明岳歡迎接待。

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施國正在手術過程中詳細講解微創人工膝關節手術的重點技巧，並於術後與苗醫骨科團隊人員及印尼參訪醫師進行學術交流，彼此交換在關節重建相關領域的臨床經驗。

2位印尼骨科醫師都對苗醫骨科手術團隊精準且有效率的表現留下深刻印象，並表示讚賞及獲益良多。劉明岳也指出，此次交流不僅強化國際間醫療合作，也提升了苗栗醫療能見度，非常有意義。

苗栗醫院表示，醫院骨科團隊微創膝關節置換手術口碑極佳，已成功幫助眾多鄉親，擺脫膝蓋疼痛、行動不良的磨難，並通過「SNQ國家品質標章」認證，「安全」與「品質」獲得國家級雙重肯定。

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