自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

吃對時間護心！ 研究：僅白天進食防夜班心血管風險

2025/04/09 12:00

輪班、熬夜救星？科學家發現，控制飲食時間比調整睡眠更能保護心血管；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

輪班、熬夜救星？科學家發現，控制飲食時間比調整睡眠更能保護心血管；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最新研究發現，對心臟健康而言，「何時吃」可能比「何時睡」更為重要。即使作息顛倒，若將飲食限制在白天，有助抵銷輪班工作常見的心血管風險，為夜班族及經常跨時區旅行者提供保護心臟健康的潛在策略。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項由麻省總醫院布萊根體系（Mass General Brigham）主導的研究已發表於《自然通訊》（Nature Communications）。過去研究已確認夜班工作與心臟病風險增加相關，主因是人體內部生理時鐘與外在作息不同步造成的「晝夜節律失調」。

布萊根婦女醫院醫學時間生物學計畫主任謝爾博士（Dr. Frank A.J.L. Scheer）表示，新研究顯示「飲食時間」是降低心血管風險的極具潛力目標。

研究團隊招募20名健康年輕人，在隔絕外界時間線索的臨床研究中心進行為期2週實驗。參與者先經歷「恆定常規程序」，排除環境與行為干擾，分離出生理節律的純粹影響。

隨後，參與者進入模擬夜班階段，隨機分為2組：一組僅白天進食，另一組日夜皆進食，2組睡眠作息完全一致，排除了睡眠差異影響。

研究人員檢測多項心血管風險指標，包括自律神經系統標記、促進血栓形成的「胞漿素原活化抑制劑-1」（PAI-1）及血壓。結果顯示，日夜皆進食組的風險指標較實驗前顯著升高，而僅白天進食組的指標則維持穩定。

英國南安普敦大學副教授切拉帕博士（Dr. Sarah Chellappa）指出，嚴格的實驗控制確認了觀察到的心血管風險變化確實由「飲食時間」差異所驅動。

研究團隊坦承，樣本數不大且為期2週的實驗未必能完全反映長期習慣效應，但其嚴謹控制各項變因是研究的顯著優勢。

兩位專家認為，結果暗示調整飲食時間確有改善健康的潛力，尤其可能有益於夜班工作者、失眠者、作息不規律者及頻繁跨時區旅行人士。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中