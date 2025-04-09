吃對時間護心！ 研究：僅白天進食防夜班心血管風險

輪班、熬夜救星？科學家發現，控制飲食時間比調整睡眠更能保護心血管；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最新研究發現，對心臟健康而言，「何時吃」可能比「何時睡」更為重要。即使作息顛倒，若將飲食限制在白天，有助抵銷輪班工作常見的心血管風險，為夜班族及經常跨時區旅行者提供保護心臟健康的潛在策略。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項由麻省總醫院布萊根體系（Mass General Brigham）主導的研究已發表於《自然通訊》（Nature Communications）。過去研究已確認夜班工作與心臟病風險增加相關，主因是人體內部生理時鐘與外在作息不同步造成的「晝夜節律失調」。

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布萊根婦女醫院醫學時間生物學計畫主任謝爾博士（Dr. Frank A.J.L. Scheer）表示，新研究顯示「飲食時間」是降低心血管風險的極具潛力目標。

研究團隊招募20名健康年輕人，在隔絕外界時間線索的臨床研究中心進行為期2週實驗。參與者先經歷「恆定常規程序」，排除環境與行為干擾，分離出生理節律的純粹影響。

隨後，參與者進入模擬夜班階段，隨機分為2組：一組僅白天進食，另一組日夜皆進食，2組睡眠作息完全一致，排除了睡眠差異影響。

研究人員檢測多項心血管風險指標，包括自律神經系統標記、促進血栓形成的「胞漿素原活化抑制劑-1」（PAI-1）及血壓。結果顯示，日夜皆進食組的風險指標較實驗前顯著升高，而僅白天進食組的指標則維持穩定。

英國南安普敦大學副教授切拉帕博士（Dr. Sarah Chellappa）指出，嚴格的實驗控制確認了觀察到的心血管風險變化確實由「飲食時間」差異所驅動。

研究團隊坦承，樣本數不大且為期2週的實驗未必能完全反映長期習慣效應，但其嚴謹控制各項變因是研究的顯著優勢。

兩位專家認為，結果暗示調整飲食時間確有改善健康的潛力，尤其可能有益於夜班工作者、失眠者、作息不規律者及頻繁跨時區旅行人士。

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