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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡還想睡？ 營養師點「原因」飲用最佳時間曝

2025/04/09 06:30

營養師表示，在皮質醇最高點時飲用咖啡，提神效果不彰；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師表示，在皮質醇最高點時飲用咖啡，提神效果不彰；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人習慣起床喝咖啡提神，但卻發現喝完後，還是想睡覺？營養師蔡宗真表示，起床後30-45分鐘為皮質醇最高點，此時喝咖啡一定覺得超無感，建議在皮質醇自然下降時，也就是上午10-12點、下午2-4點，2時段飲用咖啡，才能有助於能量提升，提神更有感！

喝完咖啡後還想睡？蔡宗真在臉書專頁發影片解答，皮質醇是身體內的自然醒腦荷爾蒙，而早上起床後30-45分鐘，正是皮質醇最高點時候，此時喝咖啡一定覺得超無感。

蔡宗真建議，想讓咖啡發揮提神效果，據研究指出，在皮質醇自然下降時，也就是每日上午10-12點、下午2-4點時飲用，能量提升效果更有感。

現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大，因此以紅黃綠標示區分咖啡因含量；示意圖。（圖取自freepik）

現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大，因此以紅黃綠標示區分咖啡因含量；示意圖。（圖取自freepik）

購買現煮咖啡 看懂紅黃綠標示

為提醒消費者適量攝取並提供更清楚選購資訊，衛福部已於96年公告含有咖啡因成分之包裝飲料，應於個別產品外包裝標示咖啡因含量供消費者選購參考，首先，若每100毫升所含咖啡因≧20毫克者，包裝上的咖啡因含量，以每100毫升所含咖啡因之毫克數標示；每100毫升所含咖啡因低於20毫克者，以20mg/100mL以下標示；如每100毫升所含咖啡因≦2毫克者，得以低咖啡因標示。

至於現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源不同或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大。因此，衛生機關配合行政院消費者保護處輔導現煮咖啡業者，以紅黃綠標示區分咖啡因含量，其中紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100-200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

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