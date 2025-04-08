全球最小心律調節器問世！ 僅蘋果籽大小還能「消失」

體積極小、肉眼難辨，這款全球最小心律調節器卻蘊藏強大功能。（圖取自《IFLScience》）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學家成功研發全球已知最小的心律調節器（pacemaker），尺寸僅如蘋果籽般微小，且能在體內無害分解吸收。這項發表於《自然》（Nature）期刊的突破性技術，有望為需要臨時心臟起搏的患者，尤其是嬰幼兒，提供更安全、微創的治療新選擇。

心律調節器是治療心搏過緩（bradycardia）或心律不整（arrhythmia）的重要醫療設備。然而，傳統臨時調節器植入具侵入性，有感染及心肌損傷風險，且需體外導線連接主機，移除時更可能因疤痕組織包覆傷及心臟，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）便因此併發症逝世。這些問題對體型嬌小的兒童患者尤其嚴峻。

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據科學媒體《IFLScience》報導，為此，美國西北大學（Northwestern University）羅傑斯教授（Prof. John A. Rogers）團隊開發出這款微型裝置。羅傑斯指出，小兒心臟手術對臨時調節器有迫切需求，微型化至關重要。共同作者埃菲莫夫教授（Prof. Igor Efimov）補充，約1%新生兒因心臟缺陷需在出生首週使用臨時調節器，「那7天極為關鍵。」

由左至右依序為：傳統心律調節器、無導線心律調節器，以及新型微小心律調節器。（圖取自《IFLScience》）

這款新型調節器尺寸僅1.8x3.5x1毫米，比米粒還小，核心突破在於完全「生物可吸收」（bioresorbable）。完成任務後，它無需手術即可在體內自然分解消失。此外，它利用植入的微小電極接觸體液發電，無需電池或外部導線。團隊表示，新裝置比其他生物可吸收模型體積縮小23倍，關鍵在於採用光學方案（light-based scheme）取代無線射頻（radio frequency）進行控制。

儘管微小，其提供的電刺激強度與傳統調節器相當。研究已在多種動物心臟模型及捐贈的人類心臟上成功驗證其功能。由於體積極小，未來或可同時植入多個，對心律不整患者進行更精準的區域性調節，甚至整合至其他植入式醫療設備。埃菲莫夫強調：「我們的初衷是為了孩子們。

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