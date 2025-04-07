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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

現金較實在？ 高雄一般家庭申請「坐月子到宅服務」人數下滑

2025/04/07 17:21

高雄市生育津貼與坐月子到宅服務，一般家庭可「二擇一」。（高市社會局提供）

高雄市生育津貼與坐月子到宅服務，一般家庭可「二擇一」。（高市社會局提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕為了讓產婦安心照顧新生兒，高市社會局推出「坐月子到宅服務」，非中低收入戶且符合補助的一般家庭申請人數，前年660人，去年降為593人。

社會局指出，高雄市生育津貼與坐月子到宅服務，一般家庭可「二擇一」，去年經審核的「月嫂」登記數144人，服務包含客製化月子餐、婦嬰照顧、簡易家務及育兒指導，提醒產婦善加利用。

社會局表示，一般家庭設籍高雄1年的父母，於2023年4月1日以後所生的新生兒，每名新生兒的「生育津貼」3萬元，但可選擇「坐月子到宅服務」，也就是未領取生育津貼者，依第1、2、3胎以上，可獲得120、160及240小時免費坐月子時數的補助，分別價值3萬元、4萬元和6萬元。

社會局指出，中低收入戶除了生育津貼，另可將坐月子到宅服務改領折抵現金補助，因此如果僅統計符合資格的一般家庭，前年申請生育津貼1萬5372人、坐月子到宅服務660人；去年申請生育津貼降為1萬5060人，坐月子到宅服務也減至593人。

以「小逸媽媽」為例，生完二寶後，因為必須調養身心並兼顧大寶，恐怕力不從心，所以放棄生育津貼，改申請「坐月子到宅服務」，讓「月嫂」到家協助。

不過，「阿文小姐」因為有家人幫她「坐月子」，認為「現金比較實在」，所以選擇申請生育津貼用來支付生產等相關費用。

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