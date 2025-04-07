健康網》壓力也是暴肥兇手！ 營養師教9招紓壓更健康

過度壓力可能導致肥胖，營養師建議，可以暫時遠離社交軟體及新聞，否則過度注意外在世界可能讓人焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出社會、結婚生子後，承擔越來越多責任，除了肩頭變重，肚子也漸漸變大？營養師科提斯指出，壓力恐造成腹部肥胖，進而干擾代謝，造成血糖、血液及血壓問題，增加心血管疾病風險。對此他分享9招紓壓法，例如暫時遠離社交軟體及新聞、讓自己放鬆、充足睡眠、多運動、避免吸菸、少飲酒等。

高度壓力 恐導致肥胖惡性循環

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，壓力會刺激下視丘－腦垂體－腎上腺軸，增加壓力荷爾蒙-尤其是可體松（cortisol）的分泌。腹部的內臟脂肪細胞，有很多可體松的接受器，接受器與可體松結合後，會促進脂蛋白解脂酶（LPL）的基因表現及活化，使脂肪細胞攝入脂肪酸，並形成三酸甘油酯堆積在腹部。

請繼續往下閱讀...

堆積的內臟脂肪，會分泌促發炎的細胞激素，促發炎的細胞激素刺激下視丘－腦垂體－腎上腺軸，接著增加可體松，又再一次促進內臟脂肪堆積。形成：「壓力導致腹部肥胖，腹部肥胖造成發炎，發炎使腹部肥胖情形更加嚴重」的惡性循環。

少碰菸酒 這9招管理壓力

●暫時遠離社交軟體及新聞：過度注意外在世界可能讓你感到焦慮，暫時把目光移開讓思緒休息。

●給自己一些放鬆的時間：深呼吸、伸展、旅行，或花時間做點自己會感到享受的事。留白給自己很重要，在忙碌的行程中，留下一點空白給自己，5分鐘也好。

●練習每日感激：寫下讓你感到開心及感激的事。

●與他人連結：與信賴的人談論你在意的事，以及你的感受。

●充足睡眠：沒有睡飽會增加壓力荷爾蒙。

營養師提到，運動也可以促進腦內啡，改善情緒控制；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●多運動：運動可以促進腦內啡，改善情緒控制。

●健康飲食：多吃健康的蔬果、全穀、低脂肉及乳製品，少吃精製糖、飽和脂肪及太多的鹽，有助於壓力管理。

●限制飲酒：以5%酒精為例，男性一天少於700c.c.，女性一天少於340c.c.。

●避免抽菸。

科提斯提醒，壓力除了影響心情，還會造成腹部肥胖，影響代謝及心血管的健康。各位朋友忙於工作及生活，請花點時間照顧自己，好好睡覺、運動跟健康飲食。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法