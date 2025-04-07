國中生使用非法藥物 國衛院：高風險介入降43％風險

國衛院發表青少年使用非法藥物相關研究成果。（國衛院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕青少年藥物濫用問題值得重視，國衛院今（7日）發表最新研究指出，國內曾使用非法藥物的國中生，近80%曾使用愷他命，追蹤4年有3分之1以上再次使用非法藥物而被教育、警政與衛政單位通報；不過，若有高風險家庭服務介入，可減少43%再次受毒害風險。

國衛院神經及精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜團隊分析2013至2016年的教育部藥物濫用學生個案輔導管理系統資料，以資料中使用非法藥物的國中學生作為暴露組、一般人口群作為非暴露組，藉由連結社會福利、健康保險、輟學紀錄等資料庫，進行4年的追蹤，探討青少年社會人口學背景及各系統介入之經驗與持續使用非法藥物的相關性，尤其關注高風險家庭服務、注意力不足過動症治療及中輟輔導措施等3項因素的影響。

請繼續往下閱讀...

研究發現，曾使用非法藥物的1605名國中生中，有83%使用愷他命、17%使用安非他命，4年再被通報率為35%，在家庭相關因子中，低收、貧窮達25.6%，毒品使用家人則有16%，分別為全國12至14歲者平均3倍與8倍。

此外，這群國中生35%曾就學中斷、11.4%曾被通報來自高風險家庭，分別是一般國中生的81倍、14倍，並有6.4%曾被診斷為注意力不足過動症（ADHD）。

不過，研究也發現，高風險家庭介入服務有顯著的保護效果，降低非法藥物使用風險達43%，但曾經輟學的青少年非法藥物再通報風險則提升46%。相關研究成果已刊登於《成癮醫學期刊》（International Journal of Drug Policy）。

陳娟瑜建議，青少年非法藥物預防策略應強化教育、社政及醫療系統的跨領域合作，例如在社福體系針對高風險家庭提供毒品防治教育、在校園毒品預防方案建立親師合作機制，主動接觸高風險學生家庭、強化中輟學生對非法藥物接觸的風險評估。

衛福部保護服務司兒童及少年保護科長黃瑞雯表示，目前全台有156處社福中心輔導脆弱家庭，該研究已彙整未成年人使用非法藥物的風險因子包含家庭貧窮、家人用毒、輟學等，未來將強化社會安全網相關服務。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法