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健康網》不吃甜食仍罹糖尿病？ 醫：這類型食物也要小心

2025/04/07 08:30

醫師指出，其實我們每天吃的澱粉類食物如麵包、饅頭、白飯也有很多醣分。吃多容易導致血糖上升，久而久之變成胰島素阻抗，最後累積成內臟脂肪；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，其實我們每天吃的澱粉類食物如麵包、饅頭、白飯也有很多醣分。吃多容易導致血糖上升，久而久之變成胰島素阻抗，最後累積成內臟脂肪；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明不碰手搖飲料、點心，卻還是罹患糖尿病？減重醫師蕭捷健指出，其實我們每天吃的澱粉類食物如麵包、饅頭、白飯也有很多醣分。吃多容易導致血糖上升，久而久之變成胰島素阻抗，最後累積成內臟脂肪。除了少碰甜食與點心，記得主食也要控制澱粉攝取，並要吃足夠蛋白質和膳食纖維，以利增肌。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」PO短片指出，饅頭跟白飯雖然不甜，不過在嘴內咀嚼後，就會開始感覺甜甜的，是因為口水裡面的澱粉酶開始作用，將澱粉分解成葡萄糖。

而這個過程在腸道也會發生，這些葡萄糖就會快速地進入血液，導致血糖上升。這時身體會分泌大量胰島素，時間一久，身體對胰島素的反應就會越來越差，這些糖就無法被儲存到肌肉裡，導致內臟脂肪大爆發！

因此，蕭捷健提醒，不是不吃點心和甜的飲料就夠，主食也要控制，記得一定要吃足夠蛋白質和膳食纖維，至少一個掌心大的瘦肉，或者豆漿豆腐加上兩顆蛋，再加上兩顆拳頭大小的蔬菜，把澱粉的糖吃到肌肉裡，而不是變成脂肪。

醫師建議，增肌減脂除了控制澱粉攝取量，也要攝取足夠蛋白質和膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師建議，增肌減脂除了控制澱粉攝取量，也要攝取足夠蛋白質和膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

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