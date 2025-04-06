健康網》遠離過敏、失眠、沒胃口 精油助孩子快樂長大！

陳美智表示，透過精油能幫助孩子解決過敏、睡不好及食慾不振等問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕空污、花粉、塵蟎、二手菸等的污染，都可能引發兒童過敏和反覆呼吸道感染，而過敏也會導致睡不好及沒胃口，影響孩子的生長發育。SPA館長芳療師陳美智指出，家長可以透過精油來幫助孩子解決困擾，她也介紹兒童適合的精油純露，以及使用的好方法。

讓呼吸道順暢的精油

●精油推薦－德國洋甘菊

陳美智指出，德國洋甘菊精油，是降低鼻過敏的溫和精油，還能處理反覆感染的皮膚過敏，是小朋友的必備精油。

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●精油調配和使用方法

用10ml的甜杏仁油，加上1滴的洋甘菊精油，每天早晚用棉花棒沾取後塗在鼻腔內，能舒緩鼻腔內的乾燥和敏感問題。

陳美智指出，德國洋甘菊精油，是降低鼻過敏的溫和精油，還能處理反覆感染的皮膚過敏；示意圖。（圖取自freepik）

●純露推薦－橙花純露

鼻子過敏的問題，還能使用有機天然的橙花純露，噴灑在臉部四周，能減低因為空氣或情緒造成的敏感。

吃得好也睡得著的精油

陳美智表示，最適合使用精油的年紀是6－12歲的小孩，這些階段裡面，他們會面臨兩次的變動：一次是進入國小，另一次就是進入國中。剛剛轉換環境時，小朋友的心裡需要安全感和適應變遷，有時候就容易有食慾不振、緊張、焦慮的狀態。

●開胃精油推薦－檸檬薄荷

改善食慾不振的精油，陳美智推薦檸檬薄荷，她說尤其在炎熱的台灣春夏裡，用檸檬薄荷按摩腹部，會有一種微微的清涼舒適感，就能減低因為緊張引起的食慾不佳，還能夠放鬆神經系統的功效。

●精油調配和使用方法

用10ml的荷荷芭油，加入4滴的檸檬薄荷精油、2滴豆蔻精油。每天早晚塗抹在腹部、後腰，能幫助食慾和促進消化。

陳美智指出，用檸檬薄荷精油按摩腹部，能減低因為緊張引起的食慾不佳，還能夠放鬆神經系統；示意圖。（圖取自freepik）

●舒眠精油推薦－醒目薰衣草

陳美智建議，可以在睡前，用醒目薰衣草精油薰香，再放些小朋友容易入睡的音樂，就能幫助放鬆因為變動引起的緊張，讓他們能好好的一覺到天亮，這種方式，能讓小孩輕鬆的度過成長中的每種變動。

陳美智表示，市面上有非常多不同品種的薰衣草，有高地薰衣草、真正薰衣草、頭狀薰衣草、穗花薰衣草和醒目薰衣草，這幾種薰衣草都很適合小孩。但裡面最適合小朋友的，就是溫和安全的醒目薰衣草。

她也提醒，有時後當媽媽們放鬆了，小孩會感覺到你的平靜，他們也會變得很穩定喔！下次在用精油時，也記得要好好照顧的自己。

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