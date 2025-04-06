自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》遠離過敏、失眠、沒胃口 精油助孩子快樂長大！

2025/04/06 21:18

陳美智表示，透過精油能幫助孩子解決過敏、睡不好及食慾不振等問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陳美智表示，透過精油能幫助孩子解決過敏、睡不好及食慾不振等問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕空污、花粉、塵蟎、二手菸等的污染，都可能引發兒童過敏和反覆呼吸道感染，而過敏也會導致睡不好及沒胃口，影響孩子的生長發育。SPA館長芳療師陳美智指出，家長可以透過精油來幫助孩子解決困擾，她也介紹兒童適合的精油純露，以及使用的好方法。

讓呼吸道順暢的精油

●精油推薦－德國洋甘菊
陳美智指出，德國洋甘菊精油，是降低鼻過敏的溫和精油，還能處理反覆感染的皮膚過敏，是小朋友的必備精油。

●精油調配和使用方法
用10ml的甜杏仁油，加上1滴的洋甘菊精油，每天早晚用棉花棒沾取後塗在鼻腔內，能舒緩鼻腔內的乾燥和敏感問題。

陳美智指出，德國洋甘菊精油，是降低鼻過敏的溫和精油，還能處理反覆感染的皮膚過敏；示意圖。（圖取自freepik）

陳美智指出，德國洋甘菊精油，是降低鼻過敏的溫和精油，還能處理反覆感染的皮膚過敏；示意圖。（圖取自freepik）

●純露推薦－橙花純露
鼻子過敏的問題，還能使用有機天然的橙花純露，噴灑在臉部四周，能減低因為空氣或情緒造成的敏感。

吃得好也睡得著的精油

陳美智表示，最適合使用精油的年紀是6－12歲的小孩，這些階段裡面，他們會面臨兩次的變動：一次是進入國小，另一次就是進入國中。剛剛轉換環境時，小朋友的心裡需要安全感和適應變遷，有時候就容易有食慾不振、緊張、焦慮的狀態。

●開胃精油推薦－檸檬薄荷
改善食慾不振的精油，陳美智推薦檸檬薄荷，她說尤其在炎熱的台灣春夏裡，用檸檬薄荷按摩腹部，會有一種微微的清涼舒適感，就能減低因為緊張引起的食慾不佳，還能夠放鬆神經系統的功效。

●精油調配和使用方法
用10ml的荷荷芭油，加入4滴的檸檬薄荷精油、2滴豆蔻精油。每天早晚塗抹在腹部、後腰，能幫助食慾和促進消化。

陳美智指出，用檸檬薄荷精油按摩腹部，能減低因為緊張引起的食慾不佳，還能夠放鬆神經系統；示意圖。（圖取自freepik）

陳美智指出，用檸檬薄荷精油按摩腹部，能減低因為緊張引起的食慾不佳，還能夠放鬆神經系統；示意圖。（圖取自freepik）

●舒眠精油推薦－醒目薰衣草
陳美智建議，可以在睡前，用醒目薰衣草精油薰香，再放些小朋友容易入睡的音樂，就能幫助放鬆因為變動引起的緊張，讓他們能好好的一覺到天亮，這種方式，能讓小孩輕鬆的度過成長中的每種變動。

陳美智表示，市面上有非常多不同品種的薰衣草，有高地薰衣草、真正薰衣草、頭狀薰衣草、穗花薰衣草和醒目薰衣草，這幾種薰衣草都很適合小孩。但裡面最適合小朋友的，就是溫和安全的醒目薰衣草。

她也提醒，有時後當媽媽們放鬆了，小孩會感覺到你的平靜，他們也會變得很穩定喔！下次在用精油時，也記得要好好照顧的自己。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中