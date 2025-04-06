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健康網》1圖分清6型咳嗽！ 中醫：乾咳者宜飲2款潤喉茶

2025/04/06 19:49

中醫師表示，不同咳嗽症狀者宜飲不同湯品來調理，像乾咳無痰者適合飲百合銀耳湯、痰多濕熱者宜飲白薄荷菊花茶、久咳氣虛者宜飲山藥紅棗雞湯；示意圖。（資料照）

中醫師表示，不同咳嗽症狀者宜飲不同湯品來調理，像乾咳無痰者適合飲百合銀耳湯、痰多濕熱者宜飲白薄荷菊花茶、久咳氣虛者宜飲山藥紅棗雞湯；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咳嗽是常見的上呼吸道症狀，但它其實分很多種類型！臻觀中醫診所中醫師周欣儀說明，咳嗽分6大型，如風寒、風熱、燥熱、痰濕、肝火犯肺及肺腎陰虛。她也針對其中一些病況列出適合的調理配方，像乾咳無痰者宜飲百合銀耳湯及雪梨燉川貝、痰多濕熱者宜飲白薄荷菊花茶、久咳氣虛者宜飲山藥紅棗雞湯。

周欣儀在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享，咳嗽是肺系疾病常見的症狀，中醫認為與肺、脾、腎等臟腑功能失調有關。她以下圖來分析常見的6種咳嗽症狀，並教民眾從穴道、生活飲食等2方面緩解不適：

中醫師列出6大咳嗽類型。（圖取自臻觀中醫臉書）

中醫師列出6大咳嗽類型。（圖取自臻觀中醫臉書）

常見咳嗽6類型

●風寒咳嗽：受寒後出現咳嗽、痰白稀薄、怕冷、流清鼻涕。

●風熱咳嗽：咳嗽氣粗、痰黃稠、口渴、咽喉腫痛，可能伴隨發熱。

●燥熱咳嗽：乾咳少痰或無痰、咽乾、聲啞，秋冬季節較常見。

●痰濕咳嗽：痰多粘稠、胸悶、食慾差，多與脾胃功能失調有關。

●肝火犯肺：情緒波動後出現陣發性劇烈乾咳，伴有口苦、胸脅不適。

●肺腎陰虛：久咳、咽乾、聲音嘶啞、午後潮熱、盜汗，多見於久病體虛者。

日常從2方面著手調理

●4處穴道按壓：尺澤穴，緩解咳嗽及咽喉腫痛、太淵穴，順氣平喘，提升免疫力、肺俞穴，補肺止咳、豐隆穴，袪濕化痰。

中醫師分享4個有助於緩解咳嗽的穴位。（圖取自臻觀中醫臉書）

中醫師分享4個有助於緩解咳嗽的穴位。（圖取自臻觀中醫臉書）

●飲食調養：減少辛辣、油膩、生冷食物，以免刺激呼吸道；適量飲水，保持呼吸道濕潤；減少糖分攝取（如糖果、蛋糕、奶茶等），容易助濕生痰。

1.乾咳無痰者：雪梨燉川貝、百合銀耳湯。

2.痰多濕熱者：白蘿蔔蜂蜜水、薄荷菊花茶。

3.久咳氣虛者：山藥紅棗雞湯、黃耆枸杞茶。

周欣儀提醒，充足休息與水分攝取是恢復的關鍵。但若咳嗽持續超過2週，或伴有高燒、氣促、咳血、劇烈胸痛，應及時就醫，以排除嚴重疾病。

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