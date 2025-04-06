健康網》健康開心吃自助餐！ 營養師籲掌握4心態

營養師分享吃自助餐的4個心態，享受食物多樣性、滿足胃及心靈、慎選對自己而言有價值的品項、沒吃到也不覺得可惜；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在吃完大餐後會有一連串的罪惡感湧上心頭。營養師林宜嬅在臉書專頁「保健營養師 Anny林宜嬅」以自助餐（Buffet）為例發文分享，吃自助餐時比起「吃得划算」，「有意識的吃」更重要，比如抱持著享受食物多樣性、滿足胃及心靈、慎選對自己而言有價值的品項、沒吃到也不會覺得可惜等4個心態，就能吃得健康又開心。

心態1 食物多樣性

林宜嬅表示，能在一餐中吃到各式各樣的食材，是相當幸福的事情，而且不同食材能養出不同的腸道好菌，腸道菌種種類越豐富，腸胃越健康。

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她以自身經歷分享，這時她會選擇平常很少接觸到的食材，像是少見的生菜、特殊起司、北寄貝、生蠔、葡萄柚等，這些多半是在自助餐中才會吃到的品項，可以把握機會享用。

心態2 滿足胃及心靈

林宜嬅指出，有些食物不只好吃，而且吃了還會有幸福感，像是生魚片、能簡單吃的蟹類或龍蝦、酥皮濃湯、奶酪、烤布蕾等，它們是帶有情緒價值的美食，能讓這一頓自助餐吃起來更加值得。

營養師表示，有些食物不只好吃，而且吃了還會有幸福感，像是生魚片、蟹類、龍蝦、酥皮濃湯等；示意圖。（圖取自freepik）

心態3 評估是否值得入口

自助餐的食物琳瑯滿目且每樣看起來都很好吃，但林宜嬅提醒，可以在選擇的時候問自己：「它值得佔據我珍貴的胃容量和每天的份量額度嗎？」

她列出3個選擇策略，第一是選擇有營養價值的新鮮海鮮、蔬菜及好的蛋白質；第二是選擇有情緒價值，吃了真的會開心的食物；第三則是觀察自己選擇該食物的理由，若只是純粹為了「不浪費錢」而硬吃，就不值得，或是吃一口覺得沒那麼好吃，也不需要硬吃完。

心態4 沒吃到沒關係

自助餐品項多，難免會有一些沒吃到的食物，林宜嬅說，不用想著把它們硬塞進肚，畢竟腸胃健康比餐錢更重要，試著告訴自己：「吃不下沒關係，下次再來吃。」

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